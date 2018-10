Le pagelle del Bayern - Muller prezioso, Hummels firma ma non basta

Risultato finale: Bayern-Ajax 1-1

© foto di J.M.Colomo

Neuer 6.5 - L'unica sberla della serata arriva dopo una copertura difensiva non impeccabile. Per il resto è sempre attento e pronto quando chiamato in causa.

Kimmich 6 - Dai suoi piedi partono diversi cross interessanti, ma i compagni non sfruttano con convinzione.

Boateng 6 - Quando il gioco non parte da centrocampo, è lui che si prende la briga di servire in avanti dalla retrovie, con risultati discreti.

Hummels 7- Pronti, via ed è suo il gol che sblocca il match. Abile nello sfruttare l'assist di Robben. Crea sempre problemi quando avanza per i calci piazzati, sempre convinto in fase difensiva. (Dal 90' Sule sv).

Alaba 5.5 - Non una prestazione particolarmente esaltante, tiene botta nelle retrovie mentre si vede poco in fase avanzata.

Muller 6.5 - Prezioso il suo lavoro in fase di copertura, stasera più di quanto abbia fatto in avanti. Nel finale, poi, sfiora anche il gol.

Javi Martinez 6 - Quando alza il muro non lascia passare nessuno, ma dietro di lui spesso si crea un vuoto che i giocatori dell'Ajax sfruttano.

Thiago Alcántara 5 - Prestazione anonima. Qualche lancio in verticale ma poco altro.

Robben 6 - Un avvio super il suo, spinge con costanza e serve l'assist per il gol di Hummels. Cala nel corso del match, non riuscendo a mantenere il ritmo. (Dal 64' James 6 - Nel finale trova una conclusione sulla quale Onana si deve superare).

Lewandowski 5.5 - Viene servito poco da compagni, anche a causa degli spazi limitati per i suoi movimenti.

Ribéry 6 - Pericoloso quando si accende, anche se la sua luce viaggia ad intermittenza nel corso della serata. (Dal 76' Gnabry sv).