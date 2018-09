Le pagelle del Belgio - Hazard ispira, Lukaku colpisce. Ok Mertens

Risultato finale: Islanda-Belgio 0-3

© foto di Imago/Image Sport

Courtois 6 - Serata che scivola via senza noie di sorta. Primo tempo inoperoso, in avvio di ripresa è reattivo sul tenato blitz di Bodvarsson. S'oppone con un bel tuffo alla botta dalla trequarti di Gylfi Sigurdsson.

Alderweireld 6,5 - Il più convincente del trio. Mette un rammendo su un paio di distrazioni in copertura di Kompany e Vertonghen, sorvegliando con grande sicurezza le zone di competenza. Senza dannarsi, blinda il fronte destro della retroguardia belga.

Kompany 6 - Protagonista indiretto sul bis di Lukaku con una zuccata poderosa. Qualche leggerezza che non gli s'addice. Esempio: il sanguinoso retropassaggio per Courtois che poteva riaprire i giochi. Perché?

Vertonghen 6 - Consueta solidità intervallata da sporadiche sbavature che per sua fortuna non sortiscono effetti. Lunghe leve che gli provocano qualche grattacapo nello stretto. Per il resto, movimenti coordinati e impeccabili.

Meunier 6,5 - La sua verve emerge nel finale: condizione atletica invidiabile che gli consente di accarezzare la gioia personale in un paio di occasioni, colpendo anche un legno. Meglio tardi che mai, anche se la lucidità sotto porta è da rivedere...

Tielemans 5,5 - Martinez gli affianca Witsel per garantirgli maggiore libertà in cabina di regia. Sfugge alla morsa dei mediani islandesi grazie a questo accorgimento, ma commette troppi errori in una zona strategica del campo. (Dall'80' Dembélé s.v.).

Witsel 6 - Forse eccessivamente scolastico, ma assolve efficacemente gli oneri impartitigli da Martinez: schermo davanti alla difesa efficace, che copre le spalle al baby Tielemans. Impatto tutt'altro che devastante, ma fa il suo.

Carrasco 5,5 - Timidità indecifrabile in una serata in cui potrebbe emergere molto di più. Si limita a presidiare il binario, senza fornire la dose di spinta richiestagli da Martinez. Non è un caso che sia il primo a ritornare alla base. (Dal 70' Chadli 6 - Palleggia con i compagni, senza forzare la giocata).

Mertens 6,5 - Mette lo zampino in tutti e tre i sigilli: da un suo cross ha origine il fallo da rigore di Ingason, batte il corner da cui scaturisce il bis, lancia a rete Lukaku per il definitivo tre a zero. Niente male, in attesa di recuperare la forma migliore.

Lukaku 7,5 - Guadagna il penalty, complice la leggerezza di Ingason, che lo cintura più del lecito. Un giro d'orologio più tardi timbra il bis con una zampata in mischia. Timbra la doppietta personale con un guizzo felino che sorprende difesa islandese e Halldorsson.

E. Hazard 7 - Mattatore di serata, pur risultando meno concreto di Lukaku, quantomeno per le statistiche. Orchestra con classe sopraffina tutte le discese belghe, ed è lui a trasformare il calcio di rigore che vale l'uno a zero. (Dall'89' T. Hazard s.v.).