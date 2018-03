Le pagelle del Besiktas - Difesa in difficoltà, Vagner Love limita i danni

Risultato finale: Besiktas-Bayern Monaco 1-3

Zengin 5.5 - Può nulla sulla rete di Thiago, concorso di colpe con Gonul in occasione dell’autogol del terzino che permette al Bayern di raddoppiare.

Gonul 5 - Spinge con buona costanza ma paga dazio in fase difensiva. Sul gol di Thiago è in ritardo, realizza un goffo autogol e si riscatta parzialmente con l’assist per Vagner Love.

Medel 5.5 - Come ai tempi dell’Inter, scala in difesa a causa delle tante defezioni. Non demerita, anche se è evidente la differenza fisica con Lewandowski.

Uysal 5 - Soffre la velocità degli esterni del Bayern, aiuta Medel nella marcatura su Lewandowski e nel finale lascia tutto solo Wagner.

Erkin 5.5 - Resta spesso basso, vita dura contro Muller, che lo costringe a rinunciare alle sortite offensive. Sul cross che porta al gol di Thiago sfiora appena di testa.

Quaresma 5.5 - Ha grande tecnica, ma va a tratti. Qualche buona azione sulla corsia mancina e diverse pause.

Ozyakup 5.5 - Vita dura contro i centrocampisti del Bayern, prova a farsi vedere con qualche giocata ma non è supportato a dovere dai compagni.

Arslan 5 - Non entra mai realmente nel vivo del gioco, ecco perché la sua prova dura appena un'ora. Dal 60’ Hutchinson 5.5 - Mezz'ora in campo, rimedia un giallo dopo pochissimi minuti.

Lens 6 - Reattivo sulla corsia mancina, costringe Boateng al fallo da giallo e ci prova anche con conclusioni dalla distanza. Cala nella ripresa, prima di uscire. Dal 61’ Talisca 5.5 - Qualche tentativo velleitario, ci prova senza fortuna.

Pektemek 5.5 - Giostra alle spalle di Vagner Love, ma l'intesa tra i due non è ottimale. Non riesce mai a rendersi realmente pericoloso.

Vagner Love 6 - Ringrazia la difesa del Bayern, resiste a Vidal e sigla col mancino la rete della bandiera, unico sorriso di una partita complicata. Dal 75’ Babel sv.