Le pagelle del Betis - Bene Boudebouz, in ombra Firpo

Risultato finale: Betis-Espanyol 3-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Adan 6 - Attento tra i pali, bravo nella ripresa in più di un'occasione.

Mandi 6.5 - Pulito negli interventi, si vede anche in fase di conclusione.

Bartra 6.5 - Prova convincente in mezzo. Annulla l'attacco e non soffre mai.

Amat 6.5 - Anche per lui un match più che positivo. Pochissime sbavature.

Guerrero 6.5 - Più vispo nella ripresa rispetto al primo tempo. Gara giudiziosa senza strafare impreziosita dal goal.

Guardado 6 - Parte bene, poi cala, inevitabilmente, nella seconda parte di gara. (Dal 73' Durmisi s.v.- )

Garcia 6 - Ci prova, ma non trova il gol. A centrocampo dà tutto, ma non è fortunato.

Firpo 7 - Bravo e fortunato nel gol, poi su e giù nella fascia con grande forza.

Boudebouz 7.5 - Il miglior in campo. Non solo per il gol, ma anche per il continuo movimento tra le linee. (Dal 81' Tello s.v. - )

Ruiz 6.5 - Attento, disciplinato, dà il meglio di sé in campo aperto.

Moron 6 - Si muove, ma non punge a dovere. Poteva far qualcosina in più. (Dal 75' Sergio Leon s.v. )