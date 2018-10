Le pagelle del Betis - Lo Celso illumina San Siro, Mandi annulla Higuain

Risultato finale: Milan-Betis 1-2

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Pau Lopez 6 - Nel primo tempo non viene quasi mai chiamato in causa, nelle uscite è sempre attento e sicuro. Nella ripresa si fa trovare pronto, ma non può nulla sul gol di Cutrone.

Sidnei 6.5 - Lotta come un guerriero su ogni pallone che arriva dalle sue parti, isola più che bene Castillejo nella prima frazione di gioco. Se la cava anche contro Suso nella ripresa.

Bartra 6.5 - Solita prestazione maiuscola per l’ex Borussia Dortmund e Barcellona, che non perde mai di vista Higuain costringendolo spesso ad abbassarsi per toccare qualche pallone. Leader, anche se nel finale rischia tantissimo in area su Castillejo.

Mandi 7 - Anche lui, come al resto del pacchetto arretrato, offre sicurezza all’intera squadra con interventi provvidenziali. Legge bene le intenzioni degli avversari e non sbaglia nulla: neutralizza Higuain.

Barragan 6 - Bene in fase difensiva, dove rischia poco e nulla contro Laxalt e Borini. Spesso si spinge anche in avanti, anche se non appare precisissimo nell’ultimo passaggio.

Carvalho 6.5 - Recupera un sacco di palloni, giganteggia in mezzo al campo e fa da scudo alla retroguardia. Qualità e quantità al servizio della squadra. (Dal 93' Feddal s.v.)

Lo Celso 8 - Sempre molto mobile, non dà punti di riferimento agli avversari: svaga tra centrocampo ed attacco e quando tocca a lui rifinire per il Milan arrivano i dolori. Sa sempre cosa fare col pallone tra i piedi, suo l’assist per il gol di Sanabria. Nella ripresa, come ieri sera Di Maria, inventa un perla indimenticabile.

Canales 6 - Forse, tra gli undici biancoverdi, è quello che gioca meno bene. A volte arranca, non è lucidissimo nelle scelte e nell’ultimo passaggio. Mette la grinta nel finale.

Junior 7 - Qualcuno lo fermi, se ci riesce. Imprendibile quando parte palla al piede sulla fascia, fa venire il mal di testa a Castillejo e Calabria. Continua spina nel fianco della difesa milanista.

Sanabria 7 - Si toglie lo sfizio di far gol, sbucando alle spalle di Romagnoli. Segna il secondo, ma se lo vede ingiustamente annullare. Per tutta la partita da filo da torcere ai difensori avversari. (Dall’80’ Moron s.v.)

Leon 6.5 - Alterna buone cose ad altre rivedibili. Sempre altruista, gioca per e con la squadra. Non segna, ma il suo immenso lavoro sporco non passa inosservato. (Dal 66’ Tello 5.5 - Entra, ma praticamente non si nota.)