Le pagelle del Bologna - Palacio il più pericoloso, Krafth il peggiore

Risultato finale: Fiorentina - Bologna 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirante 5,5 - Fortunato quando Thereau, dopo due minuti di gioco, gli spedisce la palla dritta tra le braccia. Incolpevole sulla stupenda traiettoria di Chiesa, si fa invece sorprendere dalla morbida conclusione aerea di Pezzella.

Krafth 4,5 - Il più in difficoltà. Quando si accende Chiesa per lui comincia una serata infernale. Prima l'esterno viola lo lascia sul posto e spara in rete, poi Pezzella gli ruba il tempo sullo stacco e regala la vittoria alla Fiorentina.

Gonzalez 6 - Chiamato a dirigere una difesa a lui praticamente nuova, ci mette tutto il mestiere che lo contraddistingue. Simeone è più affare di Helander, ma quando transita dalle sue parti lui è attento. Anche su Thereau.

Helander 6 - Nonostante non debba far rimpiangere i vari assenti della difesa bolognese, mette in campo una prestazione più che dignitosa. Simeone è spesso e volentieri tenuto a bada, e sulle reti non ha grandi colpe.

Masina 6,5 - Nel primo tempo si diverte a surclassare Benassi sulla fascia, e annulla l'avversario dal campo. Piuttosto attento, quando entra Gil Dias però comincia a concedere qualcosa. Un colpo lo togllie dal campo. (dal 76' Mbaye s.v.)

Poli 5,5 - Donadoni si aspetterebbe qualche inserimento in più, anche se ha il merito di dar mano anche in fase di non possesso. Dopo un po' sembra cominciare ad accusare la stanchezza, ed il tecnico lo toglie per spingere avanti i suoi. (dal 73' Petkovic 5,5 - Entra per cercare anche qualche soluzione diretta con palla lunga, ma nella realtà dei fatti questo non accade mai. Rimane defilato in ombra).

Pulgar 6 - L'uomo che ha rubato il posto nell'undici titolare a Destro rispetto alle attese, non fa rimpiangere il compagno. Prestazione ordinata davanti alla difesa, con qualche rischio ma anche con diversi palloni recuperati.

Taider 6,5 - Il migliore nel centrocampo del Bologna, e in generale dei suoi. Corre nelle due fasi, subisce falli e ne fa in quantità. Prestazione davvero generosa, che tiene a galla il centrocampo del Bologna fino alla fine.

Verdi 6 - Poco coinvolto nel corso del primo tempo. L'unica volta che si accende realmente crea la grande chance per Palacio. Anche nella ripresa accentra su di sé le attenzioni degli avversari, senza però risultare letale. Però è pericoloso.

Palacio 7 - Primo ammonito della gara dopo dieci minuti, potrebbe sbloccarla ma manda fuori. Si rifà con gli interessi rispondendo immediatamente al vantaggio viola grazie a tutta la sua esperienza. Solo il palo gli evita la doppietta: è il più pericoloso.

Di Francesco 5 - Invisibile finché rimane sul terreno di gioco. Dalla sua parte arrivano pochi palloni che gli permettano di attaccare l'area come piace a lui, ma è altresì vero che neanche lui crea i presupposti. Il suo assist è praticamente tutto di Palacio. (dall'80' Oriji s.v.)