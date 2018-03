Le pagelle del Borussia - Batshuayi poco attivo, male Reus e Gotze

Risultato finale: Borussia-Salisburgo 1-2

Bürki 5 - Poche colpe sul rigore colpito bene da Berisha, mentre sulla seconda rete pecca di reattività.

Castro 6 - Spinta prepotente dal suo lato, anche se nella seconda parte sparisce dai radar.

Papastathopoulos 6 - Supporta la manovra e si rende anche pericoloso nella ripresa con un colpo di testa che non trova fortuna.

Toprak 4.5 - Non troppo attento quando Berisha trova il secondo. Prova a far valere la sua altezza sui corner, ma non trova fortuna. Suo anche il fallo che porta al rigore per gli avversari.

Schmelzer 6 - Gran personalità e voglia di rimettere in piedi la partita. Sue diverse occasioni create per i compagni che non sfruttano.

Dahoud 5.5 - Nel primo tempo si lascia apprezzare per verticalizzazioni ed un tiro da fuori interessante. Nella ripresa sparisce.

Weigl 6.5 - Gran qualità da parte sua. Abile nell'aprire il gioco ma anche nel trovare gli spazi per i compagni.

Reus 5 - Non la sua miglior prestazione, poco brillante in proiezione offensiva.

Gotze 5 - Si muove tanto a ridosso dell'area avversaria, ma quando gli viene consegnato il pallone pecca di freddezza. (Dal 63' Pulisic 6 - Entra in campo e piazza subito l'assist per il gol di Schurrle che riapre i giochi).

Schurrle 6.5 - Uno dei migliori in campo. Nel primo tempo intensità e sacrificio al servizio della squadra, nella ripresa sigla il gol che riapre i giochi.

Batshuayi 5 - Il cambio dopo il secondo gol degli avversari appare una bocciatura del tecnico. Poco abile nell'andare a cercare la porta. (Dal 63' Philipp - Non entra praticamente mai in partita).