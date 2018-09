Le pagelle del Borussia Dortmund - Bürki affidabile. Pulišić decisivo

Risultato finale: Club Brugge-Borussia Dortmund 0-1

Bürki 6,5 - Custodisce la propria porta inviolata esibendosi in un paio d'interventi degni di nota.

Piszczek 6,5 - Percorre regolarmente la fascia destra cercando, e non trovando, la via del gol.

Akanji 6 - Comanda la retroguardia tedesca non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Diallo 6 - Gioca al fianco di Akanji offrendo una prestazione diligente sotto l'aspetto difensivo.

Schmelzer 6 - Controlla la corsia di sinistra badando, per lo più, a difendere.

Weigl 6 - Lavora in mezzo in campo rendendosi piuttosto utile in interdizione (dall'84' Dahoud 6 - Subentra a Weigl sfiorando, nel finale, la rete personale).

Witsel 6 - Conferisce fisicità alla mediana tedesca cercando, e non trovando, la giocata giusta.

Sancho 5,5 - Punta timidamente l'uomo non creando grossi grattacapi alla difesa belga (dal 69' Pulišić 7 - Prende il posto di uno spento Sancho realizzando, nel giorno del suo 20° compleanno, la rete decisiva).

Götze 6 - Galleggia sulla trequarti avversara cercando timidamente la conclusione a rete (dal 62' Kagawa 6,5 - Sostituisce Götze donando vivacità all'attacco tedesco).

Reus 6,5 - Salta diverse volte l'uomo creando diversi pericoli alla retroguardia belga.

Wolf 5,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco tedesco mancando sfortunatamente l'appuntamente con il gol.