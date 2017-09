Le pagelle del Brasile - Gabriel Jesus, non solo bomber. Bene Paulinho

Brasile-Ecuador 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alisson 6 - Oggi è inoperoso. Di fatto l'Ecuador non calcia mai nello specchio della porta.

Dani Alves 6 - Non brilla, ma il suo apporto non manca mai. Specia in fase offensiva, su quella fascia che anche in Nazionale è di sua proprietà da sempre.

Marquinhos 6 - Un paio di ottimi interventi nel primo tempo. Nella ripresa poi ordinaria amministrazione.

Miranda 6 - Se la cava bene contro l'impalpabile attacco avversario che gli facilita la partita. Esce poi all'intervallo dopo aver rimediato una botta da Alisson sul finale del primo tempo. Dal 46' Thiago Silva 6 - Nessun problema per lui, che con la sua esperienza non può sbagliare queste partite facili facili per un difensore.

Marcelo 6,5 - Spinta perenne sulla fascia sinistra, arriva anche più volte al tiro nelle sue sortite offensive.

Paulinho 7 - Fa e disfa nel primo tempo, poi sale in cattedra nella ripresa. Centrocampista completo: se prima si pensava fosse tutta qualità, con il gol di stasera ha dimostrato di saperci fare anche in area di rigore.

Casemiro 6,5 - Dà equilibrio all'intera squadra. Se Tite tiene Coutinho in panchina è per non cambiare modulo. E se non cambia modulo è per tenere in campo Casemiro, perfetto per la mediana a tre. Ecco dimostrata l'importanza di questo giocatore.

Renato Augusto 5,5 - Appare sottotono, in ombra per tutto il tempo concessogli da Tite. Dal 60' Coutinho 7 - Tocca la palla come pochi, con leggiadria. L'accarezza, le dà del tu. E lo dimostra al 76', quando comincia e finisce battendo a rete un'azione con Gabriel Jesus.

Willian 6,5 - Fin dai primi minuti è il più intraprendente. Nessuna giocata sensazionale oggi, ma è sempre nel vivo della manvora. Dall'85' Luan s.v.

Gabriel Jesus 7 - Non solo bomber. S'è preso il ruolo da titolare e non lo molla più, a suon di ottime prestazione. Come oggi: gioca per la squadra, fa da rifinitore e quando può conclude a rete. Splendido il sombrero con assist a Coutinho al 76'.

Neymar 6,5 - Ci mette un po' ad ingranare, ma quando lo fa comincia a volare. Ottimo secondo tempo, con tanti guizzi importanti. Sfiora il gol in un paio d'occasioni.