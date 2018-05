Le pagelle del Brescia - Assist di Caracciolo, quante galoppate di Ndoj

Risultato finale: Brescia - Frosinone 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 5,5 - Un paio di interventi semplici, quindi deve arrendersi al super gol di Gori. Incerto sulla punizione di Ciano, che poi lo trafigge sotto le gambe nel recupero.

Coppolaro 6 - Lui che nasce centrale, ed ha anche il physique du role, limita molto le sue avanzate in corsia. E difende con attenzione ed efficacia su Dionisi.

Somma 6 - Anche per l'altro centrale dei lombardi il primo tempo è pressoché ottimo. Più lavoro da svolgere nel corso del secondo tempo. Nel complesso è sufficiente.

Lancini 6,5 - Sicuro sia di testa che di piede, disputa un primo tempo quasi perfetto nel quale annulla sia Citro che Ciano. Fuori nel finale per una botta in testa. (dall'84' Meccariello s.v.)

Longhi 6 - Guardingo, la sua esperienza gli suggerisce di limitare le offensive. Così facendo è più concentrato in difesa. Fuori nella ripresa a causa di crampi. (dal 64' Curcio 5 - Dallo sfiorare il gol, con una traversa esterna su punizione, finisce per essere sorpreso dallo scatto di Ciano che va a segnare l'1-2).

Ndoj 7 - Si inserisce con i tempi giusti e apre le danze al Rigamonti con una bella volée di destro. Le sue accelerazioni fanno sempre male alla retroguardia ciociara.

Tonali 6 - Non si vede proprio che è un millennial. Gestisce anche i palloni più bollenti con calma olimpica, cercando sempre come obiettivo primario il far girare la sfera.

Martinelli 6 - La sua prestazione è complicata da un colpo ricevuto nel primo tempo. Prova a tener duro ma dopo l'intervallo rimane negli spogliatoi. (dal 46' Bisoli 5,5 - Non troppo incisivo il suo ingresso. Ci si aspetterebbe qualcosina in più, anche e soprattutto dalla sua gamba in fase di ripartenza).

Spalek 5,5 - Quella dello slovacco è una prestazione dal doppio volto. Corre e conquista falli, e gialli, ma sbaglia un gol clamoroso ad inizio ripresa. Poteva cambiare tutto.

Caracciolo 6,5 - Assist con il contagiri per Ndoj, poi a fine primo tempo va vicino ad un gran gol di destro. Più nervoso invece, e meno incisivo, nel corso della ripresa.

Embalo 5 - Nonostante la super partenza dei suoi, lui è tra quelli che rimangono più defilati. Contribuisce in fase difensiva ma davanti non lo si vede praticamente mai.