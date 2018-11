Le pagelle del Brugge - Vanaken firma la doppietta, bene Wesley e Mata

Risultato finale: Monaco-Brugge 0-4

Horvath 6.5 - Non si lascia mai sorprendere, facendosi trovare pronto anche quando Sylla lo mette alla prova con conclusioni insidiose.

Poulain 6.5 - Attenzione alta per tutta la partita, tempi di chiusura precisa e senza sbavature.

Mechele 6 - Collabora bene con i compagni di reparto, spazi stretti ed impossibilità di manovra per gli avversari.

Denswil 6 - Anche lui merita una nota di merito, abile nel tenere anche alto il baricentro senza lasciarsi spazi alle spalle.

Mata 7 - Uno dei migliori in campo: veloce, rapido nel trovare gli spazi, abile nel servire i compagni. (Dal 78' Vlietnick sv).

Vormer 6.5 - Firma lui il poker che praticamente chiude la partita e stende definitivamente gli avversari. Abile in entrambe le fasi di gioco.

Nakamba 6 - Prova la conclusione più di una volta, ma senza mai trovare lo specchio della porta.

Rits 6 - Tiene unite le linee, collegando i reparti con personalità.

Diatta sv - Costretto ad uscire dopo pochi minuti per infortunio (Dal 6' Cools 6 - Entra in campo ed ha un buon impatto, bravo a lavorare con i compagni in copertura).

Wesley 7.5 - Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico, trova un gran gol beffando la difesa avversaria e bucando Benaglio. (Dal 74' Rezaei sv).

Vanaken 7.5 - La sua doppietta apre quella che poi si rivelerà la disfatta del Monaco. Prima apre le danze con un gran gol, poi dal dischetto firma la sua doppietta personale.