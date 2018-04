Le pagelle del Burnley - Ward ingenuo, Gudmundsson il migliore

Risultato finale: Burnley-Chelsea 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pope 5.5 - Mette lo zampino anche lui nell’azione che porta all’autorete di Long, con un’uscita rivedibile. Si fa perdonare in parte con un paio di parate importanti su Morata.

Lowton 6 - Copre bene gli spazi in fase difensiva, rischiando poco e nulla contro Emerson Palmieri. Ed in avanti risulta uno dei più propositivi: qualche cross interessante dalla destra, non sfruttato dagli attaccanti.

Long 5.5 - E’ sfortunatissimo quando, nel tentativo di allontanare il pallone, lo butta nella propria porta: sblocca il match e lo mette in discesa per gli avversari. Nel corso della sfida prova più volte a ritrovare la bussola.

Tarkowski 5.5 - In alcune circostanze si ritrova fuori posizione e non riesce a neutralizzare Giroud. Leggermente meglio nella ripresa, in cui ritrova la sua solita tranquillità.

Ward 5 - Spinge molto poco e dietro concede anche troppo a Moses. Non una partita semplicissima per lui, che spesso è costretto a rincorrere l’avversario. Nell’azione che porta all’1-2 è il colpevole principale.

Lennon 5 - Ci si aspettava qualche accelerazione delle sue, ma in realtà viene completamente ingabbiato da Emerson Palmieri e Kanté: non tocca palla. (Dall’88’ Wells s.v.)

Westwood 5.5 - Intercetta qualche passaggio in mezzo al campo e, soprattutto nel primo tempo, prova a suonare la carica dettando i tempi. Nella ripresa cala.

Cork 5 - Non la miglior partita del capitano del Burnley, sempre raddoppiato dagli avversari. Manca anche un pizzico di precisione nei passaggi, quasi tutti fuori misura.

Gudmundsson 7 - Sicuramente il migliore in campo tra le fila del Burnley: corre tantissimo sulla fascia e da un suo tiro deviato da Barnes arriva il momentaneo 1-1.

Wood 5 - Partita piuttosto deludente per il numero undici di Dyche, che viene sempre anticipato da Cahill e Rudiger. Non riesce mai ad entrare in partita, praticamente impalpabile. (Dal 71’ Vokes 6 - Prova a lasciare il segno nei minuti finali, sfiora il gol di testa.)

Barnes 6.5 - Svaria per tutto il fronte d’attacco e prova sempre a creare qualche pericolo tra i tre difensori centrali del Chelsea. Una sua deviazione involontaria batte Courtois per il provvisorio 1-1.