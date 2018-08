Le pagelle del Cagliari - L'attacco non incide, Pavoletti l'ultimo a mollare

Risultato finale: Empoli-Cagliari 2-0 (14' Krunić, 51' Caputo)

Cragno 5 - Attento su colpo di testa Silvestre al 6', ripetendosi a inizio ripresa sempre sull'ex Sampdoria. Non ha colpe sul vantaggio di Krunic, sul raddoppio di Caputo avrebbe potuto fare qualcosa in più poiché incassa il gol sul suo palo.

Faragò 5,5 - Prova a metterci una pezza prima del vantaggio empolese, prima della rete di Krunic. Qualche spunto interessante nel corso della gara, come quando viene fermato da Capezzi (ammonito l'avversario in quella occasione).

Ceppitelli 6 - Fa il possibile quando è in campo, rimedia un infortunio al ginocchio sinistro al 23', Maran è costretto al cambio immediato. (Dal 24' Pisacane 5,5 - Entra a freddo ma riesce a inserirsi bene, ma molla Zajc in occasione del 2-0 empolese).

Romagna 5,5 - Fa buona guardia al 10' con deviazione su colpo di testa di Zajc, ma non è sempre preciso nel suo senso della posizione. Non è esente da colpe sul raddoppio del'Empoli.

Lykogiannīs 5,5 - Non riesce a fermare Di Lorenzo nell'azione del vantaggio avversario, ma prova a rimediare in fase di spinta. Nel finale cerca la rete su punizione.

Castro 6 - Prova a farsi vedere in zona offensiva, senza però mollare in fase difensiva. Bravo in più di una chiusura, usa le maniere forti nei contrasti.

Cigarini 5 - Gioca non troppi palloni rispetto ad altre partite. La manovra sarda dovrebbe passare dai suoi piedi ma non riesce a brillare nella gara del Castellani.

Barella 5,5 - Subisce un colpo dopo appena trenta secondi di gioco, prova a riscattarsi ma non è la serata giusta per mettere in mostra le doti che hanno già conquistato le big.

Ioniță 5 - Bloccato in avvio, al 30' riesce a fornire un buon pallone a Pavoletti in area avversaria. Si mette in proprio qualche istante dopo ma la conclusione dalla distanza termina a lato. Vivacchia tra centrocampo e attacco fino al momento del cambio, ha vissuto serate migliori. (Dal 73' Cerri sv - Fa quel che può ma ha poco tempo per incidere).

Pavoletti 6 - Il primo squillo per l'ex Genoa e Napoli arriva al 30' con un colpo di testa dall'interno dell'area avversaria, terminato però oltre la traversa. Colpisce un palo nella ripresa e lotta fino all'ultimo, purtroppo per lui e per il Cagliari non basta.

Farias 5 - Il Cagliari fatica nella prima mezz'ora e anche l'ex Chievo, non solo per colpe sue, ne paga le conseguenze. Prova a creare pericolo al 42' senza riuscirci, poi Maran prova a cambiare qualcosa richiamandolo in panchina. (Dal 56' Sau 5,5 - Sembrava essere destinato a salutare il Cagliari, invece il tecnico lo manda in campo quando la situazione è già compromessa. Tenta la rovesciata al 70' senza fortuna).