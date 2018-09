Le pagelle del Carpi - Attacco assente, difesa da rivedere

Risultato finale: Verona-Carpi 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colombi 4.5 - Prende ben quattro sberle, e va vicino a prendere anche la quinta. Si lascia spiazzare da Pazzini per due volte, e non sembra essere particolarmente in giornata.

Pachonik 5 - Poca spinta dal suo lato, poca attenzione anche nelle retrovie.

Poli 5.5 - Sigla il gol della bandiera, ma al contempo sporca il cross di Almici che finisce sulla testa di Pazzini per il 4-0.

Suagher 5- Stende Laribi e concede il rigore che poi va a firmare Pazzini.

Pezzi sv - Costretto a fermarsi dopo pochi minuti per un problema muscolare. (Dal 34' Concas 6 - Buon impatto sulla partita, suo l'assist per il gol di Poli nel finale).

Jelenic 6 - Sua la prima conclusione del Carpi, ma non ha fortuna. Mette dentro tanti cross, all'ennesimo Concas sponda per Poli che infila il 4-1. Troppo tardi.

M'Baye 6 - Tanta fisicità in campo, rischia spesso di beccarsi il cartellino giallo.

Di Noia 5 - Ci prova ma non è fortunato, e di fatto esce vistosamente affranto dal campo. (Dall'81' Saric sv).

Piscitella 5.5 - Colpisce il palo nel secondo tempo, ma al di là di questo non si esprime al massimo delle sue possibilità. (Dal 54' Mokulu 5 - Non un grande impatto sul match, non riesce praticamente a rendersi pericoloso).

Sabbione 5 - Suo il fallo ingenuo che provoca il secondo rigore per gli avversari. Manca la sua dinamicità in avanti.

Arrighini 5 - Praticamente assente non giustificato. Si fa vedere poco, e conclude anche meno. Gara da dimenticare.