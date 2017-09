Le pagelle del Carpi - Decidono le parate di Colombi e il gol di Mbakogu

Risultato finale: Spezia - Carpi 0-1

© foto di Federico Gaetano

Colombi 7 - Determinante nel fissare il punteggio finale e salvare la vittoria ai suoi. Il Carpi si aggrappa ai suoi guantoni, e lui vince la sua sfida personale contro Granoche. Miracoloso.

Sabbione 6,5 - Il migliore tra i tre centrali del Carpi. Difende con personalità, rischiando anche qualcosa, ma dimostrandosi molto pronto a livello fisico. Nel finale fa anche il terzino.

Poli 6 - Forte gli scappa di forza in un'occasione, e serve un super salvataggio di Sabbione. Per il resto della sua partita non è chiamato a sforzi ulteriori, e difende in modo ordinato.

Ligi 6 - Rischia in più di una circostanza. Non ha un palleggio pulito, e regala qualche brivido. Poi però, quando conta, diventa solido all'improvviso e non si lascia più superare.

Jelenic 6 - Sfida di gamba con Lopez su quel lato che non regala né vincitori né vinti. Lo sloveno ha tonicità per aggredire la fascia, ma poi manca di brillantezza. La sua punizione genera il gol.

Verna 6 - Gara d'ordine a centrocampo per l'ex Pisa, che si abbassa in molte occasioni per far cominciare in modo pulito il possesso palla della sua squadra. Corre fino alla fine.

Saric 6,5 - Prestazione atleticamente notevole. Nei primi settanta minuti è una costante spina nel fianco per la difesa dello Spezia, che soffre le sue discese. Poi cala fisicamente, e si vede meno.

Bittante 6 - Schierato sulla sinistra a tutta fascia, non regala grandissime sortite offensive ma allo stesso tempo non lascia nessuno spazio a Vignali, un avversario potenzialmente pericoloso.

Saber 6,5 - Prova sufficiente, specialmente per il contributo che dà in fase di non possesso. Calabro gli avanzare spesso, e lui guadagna la punizione del vantaggio. Si muove molto. (dal 56' Mbaye 6 - Sicuramente il suo ingresso regala molta più forza in mediana, ma anche meno lucidità. E nell'assedio finale forse un po' ne serviva.)

Mbakogu 7 - Era in dubbio fino all'ultimo istante per qualche problema fisico, che lo ha parzialmente limitato anche stasera. Però non nella zampata che decide la partita: gol e 0-1 che resiste fino alla fine.

Manconi 6 - Sgomita e si impegna come un matto, anche se non ha sempre lo sbocco libero da attaccare come vorrebbe. A fine primo tempo va vicinissimo al raddoppio. Esce nella ripresa. (dal 70' Yamga 5,5 - Non ha il tempo di incidere. Mister Calabro lo mette a metà ripresa, e lo toglie nel finale. Lui non se l'aspettava. (dall'89' Brosco s.v.))