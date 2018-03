Le pagelle del Celta Vigo - Radoja sufficiente, difesa in difficoltà

Risultato finale: Atletico Madrid-Celta Vigo 3-0

Ruben 5.5 - Subisce tre gol senza grandissime colpe anche se non trasmette mai la giusta sicurezza.

Mallo 5 - Soffre e non riesce mai a ribaltare l'azione. Pomeriggio difficile.

Roncaglia 5 - Distratto. Quando l'Atletico attacca in massa va in difficoltà.

Gomez 5 - Soffre come il compagno. Troppo leggero su Griezmann nell'azione del primo gol dell'Atletico. (dal 78' Cabral s.v.).

Jonny 5 - Vrsaljko lo mette costantemente sotto pressione costringendolo a stare sempre sulla difensiva.

Hernandez 5 - Rincorre sempre gli avversari. Poche geometrie e tanti palloni persi in costruzione.

Lobotka 5.5 - Parte bene e piano piano si spegne. Ha qualità ma oggi non era nella sua miglior giornata.

Radoja 6 - Colpisce il palo fallendo l'occasione del possibile 1-1. Match sufficiente nonostante la sconfitta. (dal 66' Mendez 5 - Entra senza mai incidere)

Aspas 5.5 - Troppo nervoso. Finisce per uscire di partita dopo un rigore non concesso. Sostituito per evitare il secondo giallo e conseguente rosso. (dal 72' Boyé 5 - Non entra mai in partita.).

Maxi Gomez 4.5- Impalpabile la sua presenza in campo. Serviva qualcosa in più.

Mor 5.5 - Suo l'assist che Radoja spedisce sul palo. Per il resto poco altro.