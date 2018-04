Le pagelle del Cesena - Bene la mediana, attacco opaco

Risultato finale: Brescia-Cesena 0-0

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 6 - Tiene bene la posizione e non commette errori macroscopici

Donkor 5.5 - Qualche situazione rischiosa, ma se la cava. In fase di spinta però fa poco.

Perticone 6 - Tanti interventi vigorosi, ma non combina guai.

Scognamiglio 6 - Sicuro in alcuni interventi, forse troppa esuberanza fisica, ma tiene fino all'ultimo

Di Noia 6 - Si vede poco in avanti, più dedito a compiti difensivi. Prestazione senza infamia e senza lode. (Dall'86' Fazzi s.v. - ).

Cascione 6 - Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. Prova sufficiente, ma può dare di più.

Schiavone 6 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende, non tira indietro la gamba fino alla fine.

Laribi 6 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Più vispo nella ripresa.

Vita 5.5 - Si vede all'inizio del match con due-tre accelerazioni. Poi va a strappi, senza incidere molto.

Moncini 5.5 - Si dà da fare su tutto il fronte d'attacco. Encomiabile per l'impegno, ma zero palloni pericolosi. (Dal 67' Jallow 5.5 - Non lascia il segno)

Dalmonte 5.5 - Primo tempo opaco, così come nella ripresa. (Dal 60' Fedele 6 - Aiuta in fase di non possesso, tatticamente utile.)