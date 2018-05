Le pagelle del Chievo - Giaccherini e Inglese da applausi

Risultato finale: Bologna-Chievo 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrentino 6 - Incolpevole sul penalty di Verdi.

Depaoli 6.5 - Buona partita da parte del giovane laterale, che abbandona stremato il terreno di gioco. Dal 90’ Cesar SV.

Tomovic 6 - Funziona l’intesa con il compagno di reparto.

Dainelli 6 - Qualche disattenzione ad inizio match, ma è bravo ad ingabbiare Destro.

Gobbi 6 - Mette il suo mancino al servizio della squadra e spesso crea iniziative pericolose.

Castro 6.5 - Taglia e cuce con grande attenzione, è tra i migliori della squadra di Lanna.

Rigoni 6 - Si abbassa spesso per dar manforte ai due centrali, prezioso nella ripresa soprattutto.

Hetemaj 6 - Sbaglia qualche pallone di troppo nel primo tempo, nella ripresa però aumenta i giri e si fa perdonare.

Giaccherini 7 - Traiettoria favolosa per il gol dell’1-1. Firma un gol da brividi. Dal 69’ Bastien 6 Entra per dar manforte alla mediana.

Birsa 6 - Gara in crescendo per lui, come per molti suoi compagni.

Inglese 7 - Anche lui va in rete con una giocata da grandissimo attaccante. Realizzazione da applausi. Dall’82’ Stepinski SV.