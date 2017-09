Le pagelle del Chievo - Hetemaj sbanda, Birsa svaria, Castro indeciso

Risultato finale: Juventus - Chievo 3-0

Sorrentino 6 - Subisce tre reti, ma in fondo non ha davvero nessuna colpa. Hetemaj lo fredda a tradimento, mentre Higuain e Dybala gli si presentano imparabilmente di fronte.

Cacciatore 6 - Tra i migliori all'interno della compagine clivense. Sale praticamente ad ogni azione dei suoi, mandando in area una serie di cross davvero interessanti, ma non sfruttati.

Dainelli 5 - Buon avvio dell'esperto centrale, che però nella ripresa cede più di un colpo. Sorpreso nell'azione del raddoppio, lo è anche sulla rete del tris di Dybala, che gli sfugge.

Gamberini 5 - Anche per lui una prima mezz'ora di fattura più che discreta. Con Dybala gli si annebbiano i sensi: il 10 entra in area da solo, lo lascia sul posto e si invola dritto in porta.

Gobbi 6 - Spinge con costanza nell'arco dei novanta minuti, servendo palloni molto intelligenti a favore degli inserimenti dei propri compagni. Affonda solo quando è tutto compromesso.

Castro 5 - La sua corsa e la sua voglia di sacrificarsi per il gioco dei suoi è innegabile. Ma sulla coscienza gli rimarrà quell'occasione nel primo tempo nella quale non ha saputo scegliere.

Radovanovic 6 - Partita quasi perfetta nella prima ora di gara. Quando entra Dybala perde un po' la bussola. Resta comunque uno degli ultimi dei suoi a mollare la presa.

Hetemaj 4,5 - Giornata nerissima per l'esperto centrocampista. Apre il tabellino insaccando alle spalle del proprio portiere. Dopo poco, è ammonito. A metà ripresa poi lascia il campo. (dal 68' Rigoni 5,5 - Non perfetto in fase d'interdizione, dove ha lasciato qualcosa al caso, meglio quando è in avanti: si rende pericoloso con una bordata di destro dalla lunga distanza.)

Birsa 6 - Lavora molto bene tra le linee, risultando la miglior fonte di gioco offensiva per Maran. Spalle alla porta, in accelerazione centrale o sul lato: si muove molto per tutto il match.

Inglese 5 - Tocca pochissimi palloni. È sempre presente quando la sua squadra opera il pressing alto, ma in fase d'attacco risulta praticamente invisibile. Nel finale di gara è chiamato fuori. (dal 76' Leris s.v.)

Pucciarelli 5,5 - Tra i più grintosi nell'andare a rincorrere i bianconeri, non lo è altrettanto quando c'è da andare a concludere. Gli manca la cattiveria del finalizzatore. (dal 67' Pellissier 6 - L'esperta punta entra con i suoi sotto di due, e prova a cambiare le carte con un colpo di testa su corner, che fa la barba al secondo. Lo si vede per poco altro ma non era facile.)