Le pagelle del Chievo - Non basta la super prestazione di Giaccherini

Risultato finale: ChievoVerona-Juventus 2-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorrentino 6.5 - Non ha colpe sui gol incassati. La Juventus si fa vedere dalle sue parti spesso e volentieri e lui non si fa cogliere impreparato. Alla soglia dei 40 anni resta ancora una garanzia. Dal 90esimo Seculin s.v.

Tomovic 6 - Grazie anche a un Douglas Costa non esaltante fa la sua figura in fase difensiva riuscendo a limitare i danni.

Rossettini 5.5 - Per oltre un'ora di gioco riesce a tenere alle offensive della Juventus, poi i campioni d'Italia aumentano la pressione offensiva e anche lui negli ultimi 15 minuti non riesce a limitare i danni.

Bani 5 - Prestazione impeccabile fino al 75esimo: è lui a battere Sorrentino con una sfortunata autorete in occasione del 2-2.

Cacciatore 6 - Dopo un inizio un po' titubante prende fiducia e disputa una solida partita difensiva. Nella ripresa si rende protagonista di un ottimo intervento su una conclusione a botta sicura di Cristiano Ronaldo.

Depaoli 6 - A differenza di Giaccherini si limita unicamente alla fase difensiva. E lo fa con lucidità e disciplina.

Rigoni 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione e riesce a limitare il raggio d'azione di Pjanic e Khedira.

Radovanovic 5.5 - Si perde Khedira in occasione della rete che sblocca il match, suo il primo squillo dei padroni di casa.

Hetemaj 6 - Detta ordine in mezzo al campo. Al 63esimo, in un accenno di rissa con Bernardeschi, cade a terra accentuando il contatto: evitabile. Dal 79esimo Obi s.v.

Giaccherini 7.5 - L'unico vero supporto offensivo per Stepinski, suo l'assist per il bomber polacco che non sbaglia quando riceve la prima palla giocabile in area. Nella ripresa conquista e trasforma il rigore del momentaneo 2-1.

Stepinski 7 - Sembra l'agnello sacrificale tra i centrali di difesa della Juventus. Invece al 39esimo, al primo pallone giocabile nell'area avversaria, stacca perfettamente realizzando il gol che cambia la partita. Dal 67esimo Djordjevic 5.5 - Entra quando il Chievo e alle corde e non riesce più a ripartire.