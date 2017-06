Le pagelle del Cile - Sanchez in forma smagliante, difesa da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bravo 6 - Non ha colpe sul tocco morbido di Troisi.

Isla 5 - Meno pimpante rispetto al match con la Germania, si perde Troisi nell’occasione che porta al momentaneo vantaggio australiano.

Jara 5.5 - Gli inserimenti di Kruse gli creano qualche preoccupazione, risente della mancanza di Medel al suo fianco.

Diaz P. 5.5 - Non sempre è efficace quando c’è da chiudere la strada alle avanzate avversarie.

Mena 6 - E’ bravo ad accompagnare spesso l’azione, sforna diversi suggerimenti che risultano comunque importanti nello sviluppo della manovra cilena.

Fuenzalida 5 - Un’accelerazione degna di nota sul finire del primo tempo non lo salva dalla bocciatura del suo ct. Dal 46’ Rodriguez 7 - Fa tutto quello che il suo compagno non era riuscito a fare e con un grande inserimento regala pari e qualificazione alla squadra.

Silva 6 - E’ costretto spesso ad abbassarsi sulla linea dei difensori e si occupa perlopiù della fase d’interdizione, lasciando più libertà di avanzare agli esterni.

Aranguiz 5.5 - Aveva probabilmente bisogno di riposare, non è apparso in forma smagliante questo pomeriggio. Dal 46’ Hernandez 6.5 - Prende in mano le redini del gioco.

Vidal 5.5 - Ha sul destro l’occasione per aprire le danze dopo pochi minuti di gioco, ma Ryan si oppone con un grande intervento. Nel complesso sfiora la sufficienza.

Sanchez 7 - Anche oggi il migliore dei suoi, nonostante non sia riuscito a mettere la firma sul tabellino dei marcatori. Smista diversi assist ed è sempre presente negli ultimi metri.

Vargas 6.5 - Fra più attivi anche quest’oggi, non ha fortuna quando conclude a rete. Dall’82’ Diaz M. SV.