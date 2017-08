Le pagelle del Cile - Vidal irriconoscibile, si salva Aranguiz

Cile-Paraguay 0-3

© foto di J.M.Colomo

Bravo 5 - Due tiri, due gol. Uno dei due glielo segna Vidal, con un pallone impossibile. Sulla seconda rete forse poteva fare qualcosa di più.

Isla 6 - Al di là del risultato, il suo apporto sulla destra è sempre importante. E' dalla sua corsia che nascono i principali pericoli per gli avversari.

Jara 5 - Un paio di disattenzioni gravi, da cui nascocono i gol del Paraguay. Lascia troppo facilmente la sua posizione. Dal 79' Orellana s.v.

Medel 5,5 - Non è sempre concentrato, ma almeno nell'uno contro uno difficilmente si lascia saltare. Quando sbaglia il collega, a volte ci pensa lui a rimediare.

Beausejour 5,5 - Da uno che spesso fa anche l'ala, in una gara del genere, ci si aspettavano i soliti chilometri macinati sulla fascia. Oggi invece no, non è presente in fase offensiva.

Vidal 5 - Va in campo brutta copia del centrocampista del Bayern Monaco. Non gli riesce neanche una giocata. Sigla poi lo sfortunato autorete dello 0-1. Irriconoscibile.

Aranguiz 6,5 - Il migliore del Cile. Con la sua eleganza, prova a costruire qualcosa per gran parte del match. E' l'unico a farlo probabilmente.

Diaz 6 - Nel primo tempo ci prova con un paio di conclusione dalla distanza che però non vanno a buon fine. Per il resto si limita all'interdizione. Dal 57' Valdivia 6 - Si piazza tra le linee e dà nuova verve alla manovra cilena con la sua tecnica e la sua intelligenza di gioco.

Vargas 5 - Spreca tante, troppe occasioni. In area c'è, bisogna dirlo, ma è troppo impreciso.

Castillo 5 - Lui invece non c'è davvero. O quasi. A parte che per qualche rifinitura, non si vede sul terreno di gioco. Dal 57' Paredes 5,5 - Non entra bene e tocca pochi palloni.

Sanchez 5,5 - Qualche piccolo guizzo lo regala, ma è poca roba. In lui si vede un trascinatore, ma stasera la sua schiena non è riuscita a reggere il peso della squadra.