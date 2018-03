Le pagelle del Cittadella - Arrighini ci prova, mediana spuntata

Risultato finale: Venezia-Cittadella 2-1

© foto di Federico Gaetano

Alfonso 6.5 - Un'incertezza all'inizio, poi sale in cattedra: bravo a parare il rigore di Bentivoglio, poi sventa almeno due occasioni. Poco può sui gol avversari.

Pelagatti 6 - A volte sembra in difficoltà, ma se ne esce con bravura. Attento nelle diagonali. (Dal 87' Benedetti s.v. )

Adorni 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma anche lui lascia a desiderare soprattutto sulle reti avversarie.

Scaglia 5.5 - Match al di sotto delle proprie possibilità, in ritardo in più di un'occasione.

Salvi 5.5 - Primo tempo complicato, ma non molla, fatica nella ripresa.

Settembrini 5 - Ci si attendeva qualcosa di più. Non osa nei momenti topici della gara. Ingenuo in occasione del rigore. (Dal 81' Fasolo s.v. )

Iori 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Può e deve prendere in mano la squadra, ma non ci riesce.

Schenetti 6 - Suo l'assist per il gol di Arrighini, cerca di dare ordine in mezzo al campo, con alterne fortune.

Chiaretti 5.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo, ma non tira mai. (Dal 71' Pasa s.v. - ).

Strizzolo 6 - Fino alla fine ci prova, ma la volontà non basta. Il Cittadella punta sulle sue accelerazioni, non sempre però sono idee fruttuose.

Arrighini 6 - Si inventa il gol del pari, in precedenza non era stato sempre lucido. La marcatura, però, rimane di pregevole fattura.