Le pagelle del Cittadella - Finotto trascina i suoi, Drudi pasticcia

Risultato finale: Cittadella-Venezia 3-2

Paleari 6 - Sul rigore non riesce ad opporsi contro Bentivoglio, non ha colpe sull'autogol di Drudi che lo mette ko.

Ghiringhelli 6.5 - Lascia partire tanti cross interessanti che, però, i compagni non riescono a sfruttare.

Frare 6.5 - Tiene botta fino alla fine, senza concedere spazi considerevoli agli avversari.

Drudi 4.5 - Mette in seria difficoltà la sua squadra quando realizza un autgol scellerato. Si riprende, però, senza avvertire la botta emotiva.

Benedetti 6 - In fase difensiva concede poco agli avversari, sacrificando qualche cavalcata verso la porta avversaria. (Dal 46' Rizzo 6.5 - Suo il colpo di testa che viene respinto provvidenzialmente da Vicario, e sul quale nasce il secondo gol di Finotto).

Settembrini 6.5 - Una spina nel fianco per la difesa avversari, tanti cross ed incursioni. Ci prova anche con il tiro ma trova Vicario pronto.

Iori 6.5 - Dà geometrie al centrocampo senza, però, demeritare in fase di chiusura. (Dall'81' Pasa sv).

Branca 6.5 - Arriva vicino al gol nella ripresa con una conclusione deviata che finisce di poco fuori. Pressa sopratutto nella ripresa, creando qualche grattacapo.

Schenetti 7 - Suo l'assist vincente per il terzo gol di Finotto, abile a trovare la giocata per mandare in porta i compagni.

Strizzolo 5.5 - Non la sua miglior prestazione, probabilmente messa in ombra dalla super prova del compagno di reparto. (Dall'81' Scappini sv).

Finotto 8 - E', ovviamente, la sua giornata! Segna ben tre gol, prendendosi sulla spalle la squadra e recuperando due volte il vantaggio avversario, per poi ribaltarlo nel finale. Qualità e tecnica, gara da incorniciare!