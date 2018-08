Le pagelle del Cittadella - Paleari alza il muro, Schenetti brilla

Risultato finale: Cittadella-Crotone 3-0

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Paleari 7 - La sua difesa lo supporta al meglio, lui ricambia facendosi trovare sempre pronto.

Ghiringhelli 6.5 - Lo spunto arriva nel corso della partita, lanci lunghi e verticali che attivano i compagni.

Adorni 6 - Tiene a bada gli attaccanti avversari, doma al meglio sia Simy che Nalini.

Drudi 6 - Anche lui contribuisce a neutralizzare gli attaccanti del Crotone, che di fatto, non trovano gli spazi giusti.

Benedetti 6.5 - Era pronto ad esultare ma Cordaz gli ha detto di no. Supporta bene entrambe le fasi di gioco.

Settembrini 6.5 - Anche lui è alla ricerca del gol, ci va anche vicino con una conclusione in torsione ma non trova fortuna.

Iori 6.5 - Smista sulle fasce, copre la difesa, verticalizza. Insomma, il voto è più che positivo.

Branca 6 - Anche lui si diverte a sganciarsi, accompagnare la squadra in proiezione offensiva, ma non concede spazi pericolosi. (Dal 68' Proia 6 - Entra bene in campo, supportando la squadra nelle retrovie).

Schenetti 7 - Il suo gol è una perla: Finotto lo serve e lui trova una traiettoria meravigliosa che buca il portiere sul palo lontano.

Finotto 6.5 - Non trova il gol evidentemente per una punizione divina, ma lo meriterebbe per quanto creato e per tutte le volte che Cordaz gli ha detto di no. uo l'assist per il vantaggio di Scappini. (Dall'84' Panico sv).

Scappini 7 - Sfrutta al meglio l'assist di Finotto, gira di testa e sblocca il match a pochi minuti dall'inizio. A ridosso dell'intervallo arriva ad un passo dal gol ma Benali si frappone tra la sua conclusione e la porta. (Dal 78' Strizzolo 6.5 - Entra, firma e chiude la partita. Sfrutta un'azione rocambolesca che gli regala la gioia del 3-0).