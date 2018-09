Le pagelle del Cittadella - Paleari non basta, male Panico

Risultato finale: Spezia-Cittadella 1-0

© foto di Federico Gaetano

Paleari 7 - Effettua al meno un paio di interventi davvero niente male, non può nulla però sul tiro di Crimi deviato da Adorni.

Ghiringhelli 5 - Soffre la velocità degli esterni dello Spezia sulla sua corsia di competenza.

Adorni 6 - Sfortunata la deviazione sul tiro di Crimi che regala il vantaggio allo Spezia mettendo fuori causa Paleari.

Drudi 6 - Bello il duello a più riprese con Galabinov, è anche attento sugli inserimenti dei centrocampisti.

Benedetti 6.5 - Prestazione sicuramente sufficiente per lui. Più volte supera la linea di metà campo per dare ampiezza alla manovra della squadra.

Settembrini 5 - Poco presente nel cuore della manovra del Cittadella. Viene sostituito nel finale. Dal 75’ Siega SV.

Iori 5.5 - In difficoltà anche lui sul pressing molto generoso dei centrocampisti avversari.

Branca 5 - Viene preferito a Proia inizialmente, ma non ripaga la fiducia del mister. Dal 62’ Proia 5.5 - Non incide al suo ingresso in campo.

Schenetti 5 - Prova più volte ad innescare i compagni del reparto avanzato, ma quest’oggi l’intesa non funziona. Dall’82’ Malcore SV.

Panico 4.5 - Commette una doppia ingenuità nella stessa circostanza ed è costretto a lasciare i compagni in inferiorità numerico per doppia ammonizione.

Finotto 6 - Encomiabile la perseveranza con la quale si carica sulle spalle l’intero reparto avanzato del Cittadella, rendendosi pericoloso più volte. Non trova però la via del gol.