Le pagelle del Cosenza - Dermaku granitico, Maniero non incide

Risultato finale: Cosenza-Benevento 0-0

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Prestazione attenta tra i pali, non si fa sorprendere dalle conclusioni avversarie.

Corsi 6 - Spinge appena può. Qualche brivido in difesa.

Dermaku 6.5 - Prestazione granitica per il centrale. Sfiora anche il gol Grinta da vendere e pulizia negli interventi.

Idda 6.5 - Si integra bene con il compagno. Buona scelta di tempo in più di un intervento.

Legittimo 6 - Pulizia negli interventi e spinta appena possibile. Gara sufficiente.

Mungo 6 - Corre su e giù per la fascia. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. (Dall'81' Garritano s.v. - )

Palmiero 6 - Gioca un buon match in fase difensiva, più di una volta sbarra la strada agli attaccanti iberici.

Bruccini 6.5 - Elettrico, si muove sulla trequarti. Si fa vedere anche al tiro.

D'Orazio 5.5 - Non sempre è lucido in fase di non possesso. Poteva far di più. (Dal 76' Baez s.v. - )

Tutino 5.5 - L'impegno c'è, ma non sempre riesce a rendersi realmente pericoloso.

Baclet 6 - Ci prova anche lui, ma contro Letizia e compagni non è sempre facile. Anzi. Alla lunga gli prendono le misure e lo neutralizzano. (Dal 68' Maniero 5.5 - Non si rende pericoloso)