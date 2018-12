Le pagelle del Cosenza - Garritano a segno, Legittimo ingenuo

Risultato finale: Cosenza-Padova 2-1

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Capitola solo su rigore, attento sui tiri avversari.

Corsi 6.5 - Il capitano non molla mai. Nel primo tempo corre a perdifiato e non sempre è lucido nei cross. Nella ripresa è più concentrato e si fa vedere anche in difesa.

Idda 6.5 - Qualche rischio, ma prova sostanzialmente positiva.

Dermaku 6.5 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa. Si integra bene con il compagno di reparto.

Legittimo 5 - Ingenuo in occasione del rigore. Per il resto spinge appena può, ma l'errore pesa nel giudizio complessivo. (Dal 53' Palmiero 6.5 - Spezzone di gara convincente. Va anche al tiro)

Bruccini 6.5 - Prestazione a tutto campo. Lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Mungo 5.5 - Non convince in entrambe le fasi. Si vede poco in fase offensiva e quando ha una chance, la spreca. (Dal 53' D'Orazio 6 - Contribuisce all'assalto finale)

Garritano 7.5 - Segna al 90' un gol che ha cercato per tutta la gara. Almeno quattro tiri pericolosi e non solo. Si vede che sente tanto questa maglia.

Baez 7 - Va a sprazzi, ma quando si accende crea sempre un pericolo. Chiude in crescendo.

Baclet 7 - Alla fine trova anche il gol, ma il suo lavoro di sponda e di lavoro sporco è encomiabile. Centravanti di spessore. (Dall'81' Perez s.v. )

Tutino 6 - Ha chance per segnare, ma le spreca. Prestazione leggermente al di sotto dei suoi standard.