Le pagelle del Crotone - Simy ci prova, Golemic disastroso

Risultato finale: Cittadella-Crotone 3-0

Cordaz 5 - Prende ben tre sberle, ma di sicuro la sua difesa non lo aiuta nel modo migliore.

Marchizza 5.5 - Ha i piedi buoni per fare partire la manovra, abile nel far accelerare i tempi di gioco.

Golemic 4.5 - Una prestazione tutt'altro che positiva, terminata con il rosso che firma la sentenza per un match da dimenticare.

Sampirisi 5 - Anche lui appare in ritardo di condizione, non riesce a contrastare l'onda d'urto dell'attacco avversario.

Faraoni 5.5 - Anche per lui c'è tanto da lavorare: poca spinta dal suo lato, complice tutta la squadra ancora sulle corde. (Dall'82' Spinelli sv).

Rohdén 6 - Fa squillare le trombe dall'allarme degli avversari con una bordata che colpisce il palo.

Benali 6 - Aiuta molto in fase difensiva, rinunciando anche a spingere, e nonostante questo il Crotone ne prende tre.

Molina 5.5 - Anche lui appare non sempre in partita, corre dietro agli avversari ma copre non sempre con i tempi giusti. (Dal 57' Martella 6 - Con rabbia prova anche una conclusione che viene ribattuta).

Firenze 6 - Un paio di guizzi interessanti, ma non sempre sul ritmo giusto.

Nalini 5 - Cerca la conclusione ma gli manca precisione.

Simy 5.5 -Paleari gli dice 'no' con fermezza per ben due volte, ci prova ma si troa davanti un muro. (Dal 56' Stoian 5.5 - Stroppa prova a dare più rapidità, ma il suo apporto è praticamente nullo).