Le pagelle del Deportivo La Coruna - Male gli esterni, si salva Lucas

Valencia-Deportivo La Coruna 2-1

Koval 6 - Sul gol di Zaza potrebbe fare qualcosa in più, poi viene fulminato dalla rete di Guedes. dal 83' Tyton SV -

Juanfran 5 - Ha il peggiore cliente possibile, Gonçalo Guedes. Non riesce a prendere le misure in tutto il match.

Sadick 6 - Classe 2000, alla prima da titolare. Prova a fare tutto il possibile contro un attacco del Valencia altamente pericoloso.

Navarro 5,5 - Regala l'assist per il vantaggio a Zaza, poi ha grosse difficoltà a limitare Rodrigo.

Luisinho 5 - Spesso appare in affanno, da sue disattenzioni nascono entrambe le reti del Valencia.

Krohn-Dehli 5,5 - Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspetta qualcosa in più, non basta un tiro in novanta minuti.

Mosquera 5,5 - Sovrastato dal Valencia in mezzo al campo, non riesce a dettare i tempi.

Bakkali 6 - Fin quando è in campo prova ad accendere il Depor con le sue giocate, ma spesso predica nel deserto. dal 58' Lucas 7 - Quasi un peccato che entri solo a partita in corsa, ha voglia di fare e lo dimostra con la rete messa a segno.

Emre Colak 5,5 - Bene nel primo tempo vista la sua fantasia, poi nel secondo tempo cala.

Valentin 5 - Seedorf gli concede una grande chance, lui la spreca. Viene annullato dalla difesa del Valencia. dal 65' Adrian 6 - Suo l'assist per Lucas che vale il 2-1.

Borja Valle 5,5 - Per gran parte del match è nell'ombra, poi nel finale sfiora il gol del pari. Solo un grande Domenech gli dice di no.