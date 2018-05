Le pagelle del Deportivo - Lucas Perez il migliore, male Colak

Risultato finale: Celta Vigo-Deportivo 1-1

© foto di J.M.Colomo

Ruben 5 - Commette un pasticcio sul gol di Maxi Gomez.

Juanfran 5 - Soffre quando viene puntato da Sisti. C’è il suo zampino nell’azione che porta al gol di Maxi Gomez.

Schar 5.5 - In alcune circostanze è troppo larga la marcatura su Maxi Lopez. Gli concede spazio pericoloso.

Albentosa 6 - Più concentrato rispetto al suo compagno di reparto, bravo in chiusura sui cross in particolare dalla corsia destra avversaria.

Luisinho 5.5 - Il giallo subito in apertura di match finisce inevitabilmente per pregiudicare la sua prestazione.

Guilherme 6 - E’ l’unico in mediana ad accompagnare degnamente l’azione quando il Deportivo è in possesso del pallone. Ha anche una buona chance per pareggiare i conti, ma la sciupa.

Krohn-Dehli 5.5 - A metà campo è debole il pressing sui portatori di palla del Celta Vigo. Dal 75’ Andone 6.5 - E’ sua la sponda per Lucas Perez nell’occasione dell’1-1.

Borges 5.5 - Ha buone doti atletiche, ma non sempre riesce a metterle al servizio dei compagni.

Colak 5 - Una frazione di gioco assolutamente deludente. Viene sostituito da Seedorf all’intervallo. Dal 46’ Valverde - Entra in campo col piglio giusto.

Adrian 5 - Non riesce ad entrare nel vivo del gioco. Dal 61’ Borja Valle 6 - Scuote i compagni nell’ultima mezz’ora.

Lucas Perez 7 - Ci mette sicuramente più cuore rispetto al suo compagno di reparto e i suoi sforzi vengono premiati nel finale, quando gela il pubblico avversario.