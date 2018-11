Le pagelle del Dortmund - Attacco non pervenuto, Burki il migliore

Risultato finale Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Burki 6.5 - Chiude la saracinesca sul bombardamento dell'Atletico nel primo tempo, con un paio di parate di livello. Non ha alcuna responsabilità sui gol subiti.

Piszczek 5.5 - Rientra da uno stop fisico e non è al meglio. Impreciso quando spinge in avanti, rischia di regalare un calcio di rigore per un contatto in area con Saul.

Toprak 6 - Predica calma sulle frequenti incursioni di Saul e Correa, non sbaglia i tempi per agire ed è impeccabile in chiusura sugli avversari.

Akanji 5.5 - Non chiude al meglio gli spazi e si fa sorprendere più volte da Kalinic e Griezmann. Va alla disperata per salvare il gol, ma accompagna con deviazione il pallone in rete.

Hakimi 6 - Fa il suo e anche quello degli altri. Una prestazione impeccabile per il terzino, chiamato a sostituire Schmelzer, chiude tutti i buchi.

Delaney 5.5 - Troppo lento e compassato. Non riesce a garantire il cambio di passo con il tempo giusto ai suoi per far partire l'azione tedesca.

Witsel 6 - Sempre pronto a fornire l'appoggio al compagno di reparto, dividendosi tra l'aiutare la difesa e cercare gli inserimenti. Dà qualità al centrocampo e alla manovra.

Pulisic 5 - Una prestazione sottotono per il talento statunitense, che non riesce a far valere come al solito le sue ripartenze in velocità e a creare superiorità numerica. (Dal 59' Guerreiro 6 - L'unica occasione del Borussia porta la sua firma, prova almeno a dare la scossa).

Reus 5 - Un paio di spunti interessanti in avvio di gara poi il nulla. Anzi si dimostra fin troppo ingenuo e molle, facendosi rubare più volte il pallone.

Sancho 5 - Definirlo spento è un complimento stasera. Al talento del Dortmund non riesce nulla, si incaponisce in dribbling e numeri senza essere mai decisivo. (Dal 79' Bruun Larsen sv).

Alcacer 5.5 - I trequartisti non lo aiutano, infatti non gli capita neanche un pallone giocabile. Pur di trovarlo, se lo va a prendere, sacrificandosi per la squadra. (Dal 75' Gotze sv - Fa il falso nove e prova a dare imprevedibilità all'attacco tedesco).