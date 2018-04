Le pagelle del Foggia - Deli tarantolato, Agazzi impreciso

Risultato finale: Foggia-Bari 1-1

© foto di Federico Gaetano

Guarna 5 - Da un suo errore goffo e clamoroso arriva la rete dell’1-1 di Nené. Dopodiché perde un po’ di serenità a causa dei continui fischi provenienti dagli spalti e commette qualche sbavatura di troppo.

Calabresi 6.5 - A sorpresa Stroppa gli dà fiducia e lo preferisce a Tonucci. Lui, con un’altra buona prestazione, ripaga.

Camporese 6.5 - Guida la retroguardia rossonera con personalità, tiene sempre sotto controllo Nené. Bravo in copertura e marcatura, non si lascia sorprendere. (Dall’81’ Tonucci s.v.)

Loiacono 6.5 - Buona anche la sua partita, come al resto dei compagni di difesa: sicuro col pallone tra i piedi, gioca sempre in anticipo sugli attaccanti del Bari.

Zambelli 6.5 - Spinge tantissimo sulla corsia di destra, fa avanti e indietro senza mai staccare la spina. E da uno dei suoi cross, arriva l’autorete di Gyomber per il momentaneo 1-0. Vince il duello contro Balkovec in entrambe le fasi di gioco.

Agazzi 5.5 - Tanti passaggi imprecisi in mezzo al campo, un deciso passo indietro rispetto alle ultime buonissime prestazioni. In crescendo nel secondo tempo.

Greco 6 - Fa il suo in cabina di regia, cercando di dettare i tempi. Dà equilibrio a centrocampo e qualità in fase d’impostazione. (Dal 70’ Agnelli 6 - Entra bene in partita, lotta su ogni pallone vagante.)

Deli 6.5 - Tarantolato, lo vedi ovunque: dà manforte in fase difensiva e subito dopo buttarsi senza palla sulla trequarti avversaria. E’ uno dei più in forma nell’ultimo periodo e lo dimostra anche oggi.

Kragl 5.5 - Oggi non scaglia sassate verso la porta avversaria e soprattutto non brilla come al solito: meno esplosivo, commette qualche errore di troppo col pallone tra i piedi.

Nicastro 6 - Si muove tantissimo, non dà punti di riferimento alla difesa del Bari e, soprattutto nel primo tempo, va più volte vicino al gol. Nella ripresa cala un po'. (Dal 70’ Beretta 5.5 - Si nota molto poco nel finale, riceve pochi palloni giocabili.)

Mazzeo 5.5 - Come Nicastro, anche lui svaria per tutto il fronte d’attacco cercando di sbucare alle spalle del tandem Gyomber-Marrone. Oggi manca l’appuntamento col gol per questione di centimetri e non è incisivo come al solito.