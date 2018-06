Le pagelle del Frosinone - Che gol di Ciano, Terranova sfortunato

Risultato finale: Palermo-Frosinone 2-1

Vigorito 6 - Una deviazione lo beffa sull'autorete di Terranova. Nulla da fare sul gol di La Gumina. Poi non sfigura.

Ciofani 6 - Qualche rischio nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa.

Terranova 5.5 - Qualche grattacapo nella ripresa con Nestorovski e La Gumina. Sfortunato in azione del gol.

Krajnc 6 - Prova positiva in mezzo alla difesa. Diverse chiusure efficaci.

Paganini 6 - Gioca un match di sacrificio anche se non in perfette condizioni fisiche. Via dopo 60' (Dal 60' Frara 5.5 - Ci prova, ma non lascia il segno).

Kone 6 - Prestazione dignitosa in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi.

Gori 6 - Ci mette il cuore soprattutto nella prima parte di gara. Esce dal campo dopo aver dato tutto.

Sammarco 5.5 - Parte bene con diversi inserimenti interessanti. Poi cala alla distanza e si assesta. (Dal 84' Maiello s.v. )

Crivello 6 - Tiene bene la posizione in mezzo al campo. Gara di contenimento, ma punge poco.

Dionisi 5.5 - Solita grinta, ma anche poca efficacia soprattutto nella ripresa.

Ciano 6.5 - Un gol splendido che dà sicurezza ai suoi. Poi gara di sacrificio. Spende tutto fino a quando rimane in campo. (Dal 78' Citro s.v. )