Le pagelle del Frosinone - Ciofani inesistente, Vigorito paratutto

Palermo-Frosinone 1-0

© foto di Federico Gaetano

Vigorito 6,5 - Se il Frosinone subisce appena un gol al Barbera gran parte del merito è suo. Almeno in due occasioni salva il risultato, non può nulla sul gol di Gnahoré.

Brighenti 6 - Il migliore dei tre centrali difensivi ciociari. Non commette grosse sbavature nella sua zolla di campo.

Ariaudo 5,5 - Fatica molto dietro a Nestorovoski, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa prova a prendere qualche contromisura.

Terranova 5,5 - Su La Gumina è sempre presente, ma ha la colpa di perdersi Gnahoré in occasione del gol rosanero.

Ciofani M. 5 - Partita negativa per l'esterno destro, con il Palermo che spesso prova l'affondo dalle sue parti. Il giallo e la sostituzione a inizio ripresa sono la bocciatura definitiva. dal 13'st Paganini 5,5 - Da sicuramente un cambio di marcia rispetto a Ciofani, ma non è abbastanza per impensierire il Palermo.

Maiello 6 - Partita senza infamia e senza lode, è uno dei pochi che si salva in una serata non certo positiva.

Chibsah 5 - Fatica molto in mediana, rischiando anche due gialli in pochi minuti nel primo tempo. Partita negativa contro un centrocampo dinamico come quello del Palermo. dal 36'st Gori SV -

Beghetto 5 - Contro un lampo come Rispoli può poco visto che l'esterno rosanero sguscia via da tutti i lati.

Ciano 6 - Prova in ogni modo a creare pericoli negli ultimi venti metri, sfiorando anche il gol. Spesso, però, non riceve il supporto dei compagni. dal 26' st Matarese 5,5 - Cerca di dare aiuto alla manovra offensiva, ma il suo ingresso non sortisce l'effetto sperato.

Dionisi 5,5 - Nel primo tempo fa di tutto per impensierire la retroguardia del Palermo, cala nella ripresa.

Ciofani D. 4,5 - Forse una delle peggiori partite in stagione del bomber ciociaro. Non tocca un pallone, si vede solo con un lampo ad inizio secondo tempo. Troppo poco per un giocatore della sua caratura.