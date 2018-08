Le pagelle del Frosinone - Sportiello salva, Chibsah lotta e sfiora il gol

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6,5 - Nel primo tempo è senza dubbio il migliore dei suoi. Resta in piedi fino all'ultimo contro Dzemaili. Si ripete contro Poli e salva ancora il risultato.

Brighenti 6 - Senza dubbio il migliore del reparto arretrato. Rischia tantissimo nel primo tempo quando lascia scappare Dzemaili, poi cresce nel corso della gara.

Salamon 5,5 - Le due palle gol del Bologna nascono da due sue disattenzioni. Pericoloso su palla inattiva.

Krajnc 6 - Bene in entrambe le fasi, sempre attento in marcatura.

Zampano 6 - Tanta corsa e poco più. Qualche bel cross ma si limita solo al compitino senza osare in fase offensiva.

Chibsah 7 - Senza dubbio il migliore in campo, non solo dei suoi. Cresce colò passare dei minuti, lotta su ogni pallone e sfiora anche il gol che avrebbe potuto regalare la vittoria al Frosinone.

Crisetig 5,5 - A centrocampo è quello che soffre di più. Manca il suo apporto in fase di costruzione, meglio quando c'è da difendere.

Hallfredsson S.V - Dura meno di 10 minuti la gara dell'islandese, costretto ad uscire per un problema muscolare. (Dal 10' Maiello 6 - Entra a freddo e ci mette un po' a carburare. Non ha la qualità dell'islandese, ma in copertura fa il suo dovere.

Molinaro 6 - Salvataggio sulla linea con Sportiello battuto ad inizio secondo tempo. Cresce nella ripresa dopo un primo tempo anonimo. (Dall'85'Beghetto S.V)

Ciano 5,5 - Gli assist, il suo marchio di fabbrica, non sono mancati, ma spesso e volentiere viene fermato, anche con il fisico, dalla retroguardia rossoblù. (Dal 73' Campbell 5,5 - Il più atteso, forse anche dai difensore del Bologna: prova qualche giocata ma viene prontamente raddoppiato. Il talento c'è, deve trovare la tenuta fisica.

Perica 5,5 - Un lampo nel primo tempo deviato in corner. Gara generosa, ma un attaccante deve rendersi più pericoloso in area di rigore.