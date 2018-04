Le pagelle del Genoa - Capolavoro di Pandev, Medeiros si conferma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perin 6 - Si lascia infilare dal dischetto con Bessa che lo spiazza, ma mantiene alta la concentrazione per tutta la partita.

Biraschi 6 - Tiene botta insieme ai compagni di reparto, pochi pericoli da contrastare.

Rossettini 6.5 - Abile nel tenere alta la tensione e quindi concedere pochissimo agli avversari.

Zukanović 6.5 - Buon lavoro anche da parte sua, con pochissime disattenzioni da sottolineare.

Lazovic 6.5 - Nel finale è lui che apparecchia l'assist per il 2-1 firmato Bessa. Buona prova.

Hiljemark 5 - Nel primo tempo risulta più incisivo, poi nella ripresa si spegne. Sul il fallo di mano che regala il rigore agli avversari.

Cofie6 - Tiene botta a centrocampo, mettendoci tanta fisicità. (Dal 67' Bessa 6.5 - Entra e decide, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto ed imbucando alle spalle di Nicolas).

Bertolacci 6 - Grinta e verve, combatte su ogni pallone senza risparmiarsi.

Laxalt 7 - Anche contro gli scaligeri si muove tanto, gioca per i compagni, si inserisce negli spazi e mette qualità in campo.

Medeiros 6.5 - Ballardini si fida, ed il portoghese non tradisce. Gran gol quello del vantaggio rossoblu, bravo a collaborare con i compagni. (Dall'82' Pandev 6.5 - Entra giusto in tempo per siglare un gol meraviglioso, pallonetto preciso alle spalle di Nicolas).

Lapadula 6 - Ha un paio di occasioni per colpire ma non trova la concentrazione. (Dall'87' Rossi sv).