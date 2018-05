Le pagelle del Getafe - Angel avvicina l'Europa, Remy non graffia

Risultato finale: Las Palmas-Getafe 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guaita 6 - Il forcing del Las Palmas è incalzante, ma i canari faticano a graffiare negli ultimi metri. Protagonista nel finale, con un guizzo su Samperio. Uscita bassa che disinnesca l'insidiosa serpentina di Ezekiel.

Redondo 5 - Mette un rammendo su un buon break di Calleri. Non assorbe i dettami di Bordalas, sopraffatto dagli indugi eccessivi, che lo condannano ad una prestazione evanescente.

Djené 6 - Messo in crisi da un paio di sprint dei brevilinei del Las Palmas. Non si scompone e prova a guidare la linea, anche nei momenti di maggiore affanno. Intesa ok con Alba

Alba 6 - Non sfigura e collabora a dovere con il compagno di ventura. Lavoro efficace nel gioco aereo, al minuto sessantatré viene richiamato alla base da Bordalas, che gli preferisce Miguel. (Dal 63' Miguel 6 - Apporto efficace in difesa).

Antunes 5,5 - Prova a blindare l'out mancino, non mancano però le falle in contenimento. Soffre la verve di Macedo, soprattutto nel primo tempo. Si riassesta nella ripresa, ma è slegato dai compagni.

Portillo 5 - È un corpo estraneo e non trova sbocchi. Chiuso da Aguirregaray, è costretto a ripiegare più del previsto, per le preoccupazioni destate dal laterale uruguaiano.

Shibasaki 6 - Espia una serata deludente con il prezioso recupero, che innesca il sigillo di Angel. Per il resto, zero iniziative: è imbottigliato in mediana e non appoggia come vorrebbe le scorribande del Getafe.

Barri 5 - Inconsistenza nelle due fasi che dovrebbe allarmare Bordalas. Il tecnico decide di lasciarlo in campo, ma è tassello traballante della mediana madrilena.

Amath 5,5 - Disinnescate sul nascere, le sue sfrecciate a sinistra. Riempie la sua gara con una discreta quantità, ma non riesce ad emergere quando i corridoi si dilatano. (Dal 78' Merveil s.v.).

Angel 6,5 - Risolve la pratica con un destro perentorio, che chiude la ripartenza letale del Getafe. In precedenza, un suo siluro scoccato dall'interno dell'area impatta sul legno. Intraprendente.

Rémy 5 - Mossa a sorpresa di Bordalas, anche se non legittima la fiducia dell'ex Alavés. Lontano parente della freccia ammirata in Inghilterra, perde diversi duelli e non impegna Chichizola. (Dal 63' Molina 6 - Si divora un gol già fatto, poi serve l'assist ad Angel).