Le pagelle del Levante - Boateng e Martì decisivi, Ivi non incide

Risultato finale: Levante-Eibar 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oier 6.5 - Nel primo tempo compie una grande parata sulla botta da posizione ravvicinata di Jordan. Si fa sempre trovare pronto e mantiene la porta inviolata. Nel finale rischia di compromettere tutto raccogliendo con le mani un retropassaggio di Rober Pier.

Coke 6 - Spinge meno rispetto al solito, ma in fase difensiva sfodera un’ottima prestazione: concede pochissimi spazi a José Angel, che arriva raramente al cross.

Rober 6 - Tiene bene la posizione e guida con personalità la retroguardia di Paco Lopez. Gioca spesso in anticipo su Kike.

Cabaco 6 - Anche lui, come il compagno di reparto, tenta sempre di non aspettare la mossa dell’avversario. Si fa trovare pronto.

Luna 6.5 - Ha voglia di fare bene contro il suo vecchio allenatore e gioca un’ottima partita a livello difensivo contro un osso duro come Leon. Poi esce per infortunio. (Dal 55’ Pedro Lopez 6 - Non fa sentire l’assenza del compagno che gli lascia il posto.)

Campana 6 - Dà equilibrio e geometrie in mezzo al campo, ogni azione viene impostata da lui. Poi, nel finale di primo tempo, è costretto ad uscire per infortunio. (Dal 46’ Lukic 6.5 - Buon approccio con la partita, vince tutti i duelli in mezzo al campo.)

Lerma 6.5 - Recupera un gran numero di palloni nel settore centrale, mette i muscoli e la grinta a disposizione della squadra.

Ivi 5.5 - Un paio di giocate interessanti, anche se spesso tende ad accentrarsi al fianco di Lerma e Campana e formare densità in mezzo. Nella ripresa cala vistosamente.

Morales 6.5 - Tante galoppate sulla fascia e soprattutto il cross delizioso che porta alla rete dell’1-0 di Roger Martì. Nella ripresa cala un po’, ma la sua resta una grande partita.

Martì 7 - Decisivo. Gol in spaccata a certificare il vantaggio del Levante e mettere in discesa una gara che sulla carta sembrava più complicata del previsto. Corre tanto e si rende spesso pericoloso.

Pazzini 6 - Si muove molto, non dà punti di riferimento alla difesa avversaria e conquista un gran numero di falli che consentono alla squadra di alzare il baricentro. (Dal 60’ Boateng 7 - Entra e colpisce, firmando la rete che vale tre punti pesantissimi.)