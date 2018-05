Le pagelle del Levante - Morales show, bene Bardhi

Risultato finale: Leganes-Levante 0-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oier 6.5 - Attento tra i pali, bravo nel primo tempo su El Zhar.

Coke 7 - Spinge forte sulla fascia ed è bravo a trovare anche la gioia del gol.

Postigo 6.5 - Se la cava nel primo tempo. Soffre ancor meno nella ripresa.

Chema 6.5 - Pochi problemi, spazza via quando serve, non si fa superare in marcatura.

Luna 6.5 - Mette in campo la solita corsa e personalità. Tanti cross nel primo tempo e anche un salvataggio.

Morales 8 - Sempre più nella storia del club: spacca la gara nella ripresa con un gol e un assist. Esce tra gli applausi (Dal 73' Roger 6 - Entra a gara già finita).

Campana 6.5 - In mezzo al campo si fa sentire: buona circolazione di palla, utile in fase di non possesso. Ottima diga in mediana.

Lerma 6.5 - Non molla fino alla fine. Tante buone intuizioni per i compagni.

Bardhi 7 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Si scatena anche lui nella seconda parte con un gol e tante occasioni pericolose.

Jason 6 - Si vede poco, in realtà, ma quando è chiamato in causa si rende pericoloso. (Dal 68' Rochina 6 - Buon spezzone di gioco).

Boateng 6 - Anche lui fa tanto lavoro oscuro. Prova sufficiente soprattutto nella ripresa.