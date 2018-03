Le pagelle del Lione - Cornet illude, male Marcelo

Risultato finale: Lione-Cska Mosca 2-3

© foto di Federico Gaetano

Lopes 6 - Può nulla sulle tre reti subite, complice una difesa tutt'altro che attenta. Da segnalare un paio di buoni interventi.

Tete 5 - Spinge poche volte sulla corsia destra e non chiude su Golovin in occasione del primo vantaggio degli ospiti.

Marcelo 5 - Protagonista all’andata, stasera va spesso in difficoltà in marcatura. Musa lo anticipa in occasione del gol del 2-1.

Diakhaby 5.5 - Come il resto della squadra, ha responsabilità parziali, soprattutto sugli ultimi due gol subiti.

Marçal 5.5 - Il Cska spinge tanto dal suo lato, non riesce ad opporsi e in più fatica anche a reagire nella metà campo opposta. Dal 70' Mendy sv.

Ferri 6 - Buon dinamismo in mediana, ha campo davanti a sé ed infatti propizia il pari di Cornet con una bella percussione sul fondo. Dal 69' Maolida sv.

Tousart 5.5 - Gioca diversi palloni, con qualche errore. Nel finale ci prova e sfiora il gol, che gli nega il solito Akinfeev.

Ndombele 5.5 - Parte bene, ma alla lunga soffre il dinamismo degli avversari. Ci prova, senza fortuna, con soluzioni dalla distanza.

Cornet 6 - Fa bene entrambe le fasi, realizza la rete dell’illusorio pareggio. Cala nel finale.

Díaz 6 - Tante buone chance per pungere, specialmente nel primo tempo, ma non riesce a concretizzare. Nel finale regala la rete che riaccende le speranze.

Depay 5 - Non è al top della forma e si nota subito. Poche volte riesce a pungere e la sua prova dura poco più di un'ora. Dal 66' Traorè 6.5 - Preciso l'assist per il gol di Diaz e sfiora anche la gioia personale.