Le pagelle del Lipsia - Werner colpisce, Poulsen tra i migliori

Risultato finale: Napoli-Lipsia 1-3

Gulácsi 6- Si lascia infilare da Ounas che firma il vantaggio. Poi tiene botta, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa.

Laimer 6.5 - In avvio si mostra anche in proiezione offensiva, andando a cercare il lancio in verticale e l'inserimento negli spazi.

Orban 6.5 - Fa buona guardia dalle sue parti, sopratutto sul gioco aereo concede pochissimi agli avversari.

Upamecano 6.5 - Rischia il pasticcio in avvio con un retropassaggio folle, poi entra in partita con passaggi verticali interessanti e chiusure precise.

Klostermann 6 - Dal suo lato si attacca poco, e allora lui si concentra sulla fase difensiva con buoni risultati.

Sabitzer 6.5 - Non si stanca fino alla fine. Bravo nel creare per i compagni, ma anche nel mettersi in proprio andando a concludere in porta.

Kampl 7 - Uno dei migliori. Oltre alla buona prestazione in entrambe le fasi di gioco, spicca nella rapidità di movimento e nell'impostare il gioco. Suo l'assist per il pareggio di Werner.

Keita 6.5 - Buona fase di contenimento, corre per tutto il campo per non dare spazi agli avversari. (Dall'86' Demme sv).

Bruma 7 - Gran fisicità e qualità in campo, sfrutta al meglio l'assist al bacio di Poulsen e firma il vantaggio dei suoi. (Dal 79' Forsberg 6.5 - Entra e firma l'assist per il terzo gol siglato da Werner).

Poulsen 7- Uno dei migliori in campo: la sua stazza fisica non lo limita in termini di rapidità. Costantemente pericolo ed in piena sinergia con i compagni, firma l'assist per Bruma ed il velo sul pareggio di Werner. (Dall'81' Augustin sv).

Werner 7.5 - L'uomo più temibile tra le fila tedesche, e si conferma sul campo. Firma il pareggio, lesto nell'approfittare dell'assist di Kampl ed il velo di Poulsen. Bravo, poi, a sfruttare nel finale l'assist di Forsberg per l'1-3 finale. Cecchino.