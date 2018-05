Le pagelle del Liverpool - Freccia Mané, flipper Milner, Salah defilato

Risultato finale: Roma - Liverpool 4-2 (6-7 dopo l'andata)

Karius 6 - Assiste impotente al rimpallo impazzito nella sua area che porta all'autogol di Milner. Anche sul 2-2 di Dzeko non ha colpe: è invece reattivo sul bosniaco nel finale. Su Nainggolan invece rimane impietrito.

Alexander-Arnold 5 - El Shaarawy nel primo tempo lo fa soffrire molto ed è brillante soprattutto dalla metà campo in su. Nella ripresa per lui è un inferno: tra El Shaarawy e Dzeko gli spuntano avversari da ogni dove. (dal 93' Clyne s.v.)

Lovren 5,5 - Troppo insicuro nel primo tempo: il suo sciagurato rinvio termina sul corpo di Milner, quindi in rete. El Sha gli scappa e lo stende: giallo per lui. Migliora nel corso del secondo tempo ma non è del tutto sufficiente.

Van Dijk 6 - Per oltre un'ora la sua principale preoccupazione è non far toccare palla a Schick. E ci riesce anche senza troppa difficoltà. Un po' in ritardo nel chiudere però in occasione del gol del pari targato Dzeko.

Robertson 6,5 - Nel primo tempo lascia Florenzi sul posto ed offre un cioccolatino non scartato a Mané. Dotato di grande gamba, quando mette il piede sul turbo nella corsia manda in crisi tutta la catena di destra giallorossa.

Wijnaldum 7 - Quanto corre, sia in avanti che indietro. Ed è soprattutto lesto nell'approfittare dell'errore di Dzeko, depositando in rete il pesantissimo pallone dell'1-2, che dona una tonnellata di serenità in più ai suoi.

Henderson 6 - Si sta sempre di più specializzando nell'interdizione: recupera anche stasera una buona quantità di palloni. Forse Klopp però qualcosina di più in fase di costruzione se la sarebbe attesa. Sufficiente, però.

Milner 5,5 - Vittima del flipper in area di rigore: Lovren gli rinvia potente addosso e la croce dell'autogol se la becca, ingiustamente, lui. Poco dopo rischia il bis sul tiro di El Shaarawy: palo. Bella lotta di fisico con Nainggolan.

Salah 5 - Forse si aspettava un'accoglienza migliore ma nel primo tempo sta di fatto che rimane sempre piuttosto defilato. Anche nel secondo tempo avrebbe un paio di quei contropiedi che piacciono a lui ma non riesce a incidere.

Firmino 6,5 - Ringrazia Nainggolan dell'inaspettato regalo e offre a Mané l'assist per la conclusione del vantaggio. Prova ad accendersi in velocità anche in altre occasioni ma non gli riesce granché. Fuori negli ultimi minuti. (dall'87' Solanke s.v.)

Mané 7,5 - A lui l'onore di aprire le danze all'Olimpico, freddando Alisson da ottima posizione. Il brasiliano poi gli impedisce anche la gioia della doppietta. La sua velocità si rivela sempre di impossibile lettura per i giallorossi: una freccia. (dall'83' Klavan 5,5 - L'estone prova a chiudere su Under e la tocca di braccio, concedendo il rigore. Scelta piuttosto dubbia visto il braccio attaccato al corpo: sfortunato).