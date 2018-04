Le pagelle del Liverpool - Salah magico, gran serata anche per Firmino

Risultato finale: Liverpool - Roma 5-2

Karius 6 - Rischia la super frittata sul mancino da lontanissimo di Kolarov, ma è salvato dalla traversa. Più sicuro nelle uscite, sulle due reti subite dai suoi nel finale le colpe sono da ricercare altrove.

Alexander-Arnold 6,5 - Spinge con discreta frequenza ma non sempre trova la giocata precisa. Ha un bel carico di lavoro nel finale con l'ingresso di Perotti. Fino a quel momento la fascia è stata sua.

Lovren 5,5 - Va vicino al gol del raddoppio su angolo ma la traversa gli nega la gioia. Sicuro fino alle battute finali: sorpreso troppo facilmente sul lancio di Nainggolan, spalanca la porta a Dzeko.

Van Dijk 6,5 - Più irruento negli interventi rispetto al compagno. Potrebbe arrivare sul pallone del 5-0, ma Firmino mette la testa prima della sua e si prende la rete. Un po' più in difficoltà quando entra Schick ma è promosso.

Robertson 6,5 - Nel corso del primo tempo spinge con incredibile continuità e mette in difficoltà Florenzi sul suo lato. Continua a farlo anche nella ripresa, rivelandosi una risorsa d'ossigeno niente male.

Oxlade-Chamberlain 6 - Sfortunatissimo, la sua partita dura meno di un quarto d'ora perché gli si gira il ginocchio nella scivolata su Kolarov. Ci aveva provato da fuori nel piccolo spezzone. (dal 18' Wijnaldum 6,5 - Entra subito bene in partita, rendendosi pericoloso con i suoi continui inserimenti in avanti. Su uno di questi potrebbe fare il sesto gol dei suoi ma manca l'impatto con la sfera. Positivo comunque).

Henderson 6,5 - Prezioso il recupero su Dzeko con il quale si sviluppa l'azione che sblocca il risultato. Difende con diligenza la zona di campo davanti alla difesa, non concedendo mai facili imbucate centrali.

Milner 7 - Sembra avere il motorino sotto: è letteralmente ovunque. Fa il regista di centrocampo dei Reds, ma anche il mediano: lotta su tutti i palloni e vince praticamente ogni duello. Provoca il rigore del 5-2 ma è dubbio.

Salah 8,5 - Grande ex attivo fin dal primo, è lui ad aprire le danze con la magnifica conclusione sotto l'incrocio. Magico anche lo scavino sull'uscita di Alisson: è 2-0. Nella ripresa è più generoso e fa due assist. Fuori con standing ovation. (dal 75' Ings s.v.)

Firmino 8 - Indiavolato già sui primi palloni, non pensa a se stesso ma a favorire le conclusioni dei compagni. Suoi, infatti, gli assist per le due reti di Salah. Nella ripresa si mette in proprio e realizza la doppietta. Gran serata.

Mané 7 - Spreca il possibile vantaggio, sparando alto davanti ad Alisson. Nell'azione successiva impatta malissimo. Però sul pallone delizioso offerto da Salah non può davvero sbagliare e va in rete pure lui.