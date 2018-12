Le pagelle del Livorno - Bodgan granitico, Diamanti giallo pesante

Risultato finale: Livorno-Verona 0-0

Mazzoni 6 - Attento tra i pali, ma soprattutto nella ripresa viene poco impegnato.

Di Gennaro 6.5 - Tiene botta alle offensive dell'Hellas. Soffre poco soprattutto nella seconda parte.

Dainelli 6.5 - Guida bene il reparto con la sua esperienza.

Bogdan 7 - Attento e duro nei contrasti. Bella prova in difesa.

Gasbarro 6.5 - Pimpante in fase d'attacco. Sempre pronto anche in difesa. Bella prova. (Dal 70' Porcino 6 - Preciso, non fatica sulla fascia. Dà il suo contributo.)

Luci 6 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne. Meglio nella ripresa.

Valiani 6.5 - Manovra in mezzo al campo. Lucido in entrambe le fasi, coglie la traversa nella ripresa.

Agazzi 6.5 - Tanta quantità in mezzo al campo. Recupera tanti palloni limitando le azioni in mediana del Verona.

Diamanti 6 - Il trequartista dà il suo contributo in entrambe le fasi. Trascinatore, ma il giallo preso è pesante.

Murillo 6 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione. (Dal 75' Giannetti s.v. - )

Raicevic 6.5 - Si sbatte per tutta la gara. L'impegno c'è, non sempre è servito a dovere. (Dal 83' Bruno s.v. )