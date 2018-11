Le pagelle del Livorno - Mazzoni scellerato. Diamanti illuminante

TMW - La Cremonese ci prova per Nicola: la situazione

Cremonese a caccia di un allenatore per il post Mandorlini. Tentativo per Davide Nicola, che vorrebbe ripartire dalla Serie A ed è un profilo seriamente monitorato da Preziosi per il Genoa se dovesse saltare Juric. Sviluppi nelle prossime ore. La Cremonese pensa a Nicola. Tempo di...