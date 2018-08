Le pagelle del Man City - Sterling instancabile, Laporte sicuro

Risultato finale: Arsenal-Manchester City 0-2

Ederson 6 - Non viene quasi mai chiamato in causa nella prima frazione di gioco, a parte su un tiro forte ma centrale di Bellerin. Normale amministrazione nella ripresa.

Walker 6.5 - Quando cambia passo, è incontenibile sia per Maitland-Niles che per Lichtsteiner: una forza della natura. Fa alla perfezione entrambe le fasi di gioco.

Stones 6.5 - Sicuro ed attento nelle chiusure, è sempre al posto giusto nel momento giusto. Molto bene anche quando c’è da dare il via alle ripartenze.

Laporte 7 - Insuperabile nell’uno contro uno, impeccabile in marcatura: Aubameyang contro di lui ha poche chance per colpire a rete.

Mendy 7 - Copia e incolla del giudizio riservato a Walker: straripante ogni volta che galoppa sulla corsia di sinistra, vince quasi tutti i duelli nell’uno contro uno. Suo l'assist per il gol di Bernardo Silva.

B. Silva 7 - Nel primo tempo è meno vivace rispetto al solito, gioca a bassi ritmi e si nota. Meglio nella ripresa, dove sigla anche il gol del raddoppio.

Fernandinho 6 - Solita diga avanti la difesa, non lascia passare proprio nulla. Tanto che l’Arsenal per lunghi tratti di partita non riesce nemmeno ad avvicinarsi alla trequarti dei Citizens.

Gundogan 6 - Qualche buon inserimento senza palla, ma nulla di particolarmente eclatante. Dà equilibrio in mezzo al campo e se la cava dignitosamente.

Mahrez 6.5 - Nei dribbling e nelle sterzate è probabilmente il numero uno. Alcune volte, però, sbaglia i tempi delle giocate: tanti cross andati a vuoto nei primi venti minuti. Nella prima frazione di gioco, inoltre, sfiora in un paio di occasioni la rete del 2-0. (Dal 60’ De Bruyne 6 - Entra bene in partita, "blindando" la sfera nei minuti finali.)

Sterling 7 - Crea scompiglio nella retroguardia dell’Arsenal ogni volta che tocca il pallone, una continua spina nel fianco. Nel primo tempo, con una rasoiata vincente, sblocca il match e lo mette in discesa per la squadra di Guardiola. Partecipa all'azione del raddoppio. (Dall’86’ Sané s.v.)

Aguero 5.5 - Si muove molto senza palla, apre varchi per i compagni e partecipa al gioco di squadra. Sotto porta, però, raramente ha l’occasione per lasciare il segno e nella ripresa si divora il 2-0. (Dal 75’ Gabriel Jesus s.v.)