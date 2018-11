Le pagelle del Man Utd - De Gea e Fellaini sugli scudi

Risultato finale: Manchester United-Young Boys 1-0

De Gea 7.5 - Metà qualificazione è sua. La parata d'istinto sul tiro di Garcia deviato è da campione.

Valencia 5.5 - Tiene bene la posizione, ma spinge poco in avanti. Via poco dopo l'ora di gioco. (Dal 64' Lukaku 6.5 - s.v. - Sua la sponda per il gol di Fellaini. Prima anche vicino al gol.)

Jones 6.5 - Personalità da vendere, di testa le prende tutte. Abile a guidare il reparto.

Smalling 6.5 - Si integra bene con il compagno. Buona scelta di tempo in più di un intervento. Sicuro e lucido come gli altri compagni.

Shaw 6.5 - Sale di tono con il passare dei minuti. Molto più arrembante nella ripresa.

Fellaini 7 - Il suo gol al 91' è pesantissimo: dà la qualificazione e alleggerisce la posizione di Mourinho. Prima buone cose, ma senza strafare.

Matic 6.5 - Energia da vendere, tanti palloni recuperati. Una prestazione di sostanza.

Fred 5 - Male. Pochi palloni recuperati, tanti sbagliati in fase di appoggio alla manovra. Prestazione incolore. (Da 64' Pogba 6 - Non è uno spezzone di gara straripante, ma dà il suo contributo.)

Lingard 6 - Non è sempre lucido al momento del tiro. Tende a strafare, ma il suo contributo c'è. (Dal 72' Mata 6 - )

Rashford 6.5 - Vero è che si mangia un gol clamoroso ad inizio gara, ma si propone sempre al tiro e aiuta i compagni in fase di sponda.

Martial 5.5 - Pochi guizzi, poteva far di più. Gara incolore.