Le pagelle del Manchester City - Fernandinho e Mahrez svettano su tutti

Risultato finale: Tottenham-Manchester City 0-1

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Sempre al limite, ma anche non si fa sorprendere. Buon match.

Walker 6 - Poco spinta sulla fascia, ma tiene la posizione e poche volte va in difficoltà.

Stones 6.5 - Prestazione più che sufficiente per il centrale. Sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Laporte 6.5 - Si integra bene con il compagno di reparto. Tiene botta alle azione offensive degli Spurs

Mendy 6 - Sufficiente primo tempo in fase di spinta. Senza macchie in fase di ripiegamento. (Dal 71' Anastasio s.v. )

Bernardo Silva 6.5 - Dà lustro alla manovra di centrocampo. Solito match di quantità e qualità.

Fernandinho 7 - Lotta su tutti i palloni, prestazione eccellente in entrambe le fasi. Equilibratore essenziale per Pep Guardiola.

David Silva 6.5 - Mezzo voto in meno perché non va a segno in una facile occasione. Per il resto è il solito bel giocatore da vedere. (Dall'89' Kompany s.v. )

Mahrez 7 - Non poteva esserci serata migliore per ricordare la memoria del compianto presidente del Leicester: gol vittoria con dedica. Sfiora anche il raddoppio.

Aguero 6 - Ci prova, sfiora anche il gol in due occasioni. Troppo a corrente alternata. (Dal 71' De Bruyne 5.5 - Ancora lontano dal ritmo gara)

Sterling 6.5 - Parte forte, serve l'assist per Mahrez, poi va a sprazzi. Esce nel finale. (Dal 90' Gabriel Jesus s.v. - )