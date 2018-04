Le pagelle del Marsiglia - Ocampos ci prova, male Payet

Risultato finale: Lipsia-Marsiglia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pele 5.5 - Cerca sempre di rispondere presente quando viene chiamato in causa, non lasciandosi sorprendere. Non è impeccabile, però, sul tiro di Werner che vale l’1-0.

Sakai 6 - Rischia poco e nulla contro Klostermann e Bruma: prende bene le misure a quest’ultimo e, a parte i primi minuti, se la cava più che bene.

Kamara 6 - Tosto e deciso negli interventi, prova sempre a non far girare gli attaccanti. Poi prende un giallo nel primo tempo che lo costringe a giocare col freno a mano tirato.

Luiz Gustavo 6.5 - Nonostante sia stato adattato nel ruolo di difensore centrale, gioca una buona partita dall’alto della sua elevata esperienza. Si occupa più di impostare il gioco dalle retrovie.

Amavi 5.5 - Dietro concede qualcosina di troppo a Forsberg, non gioca la sua solita partita di contenimento. Si vede poco quanto nulla, invece, nella metà campo avversaria.

Sanson 6 - E’ quello che prova a dare un po’ di vivacità e qualità nelle giocate della sua squadra, sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi.

Zambo Anguissa 6 - Lotta ad armi pari in mezzo al campo, recuperando anche un sacco di palloni nel settore centrale. Nella ripresa, invece, sbaglia qualche passaggio di troppo.

Sarr 5 - A parte una traversa colpita nel primo tempo con un tiro di controbalzo, non si nota più di tanto. Ci si aspettava molto di più dalle sue qualità e soprattutto dalla sua rapidità.

Ocampos 6 - Prova a suonare la carica nella metà campo avversaria, con qualche giocata importante non sfruttata dai compagni di squadra. Anche lui, nella ripresa, cala un po’ di rendimento.

Payet 5 - Non trova la giusta posizione in campo: o troppo schiacciato sulla linea dei centrocampisti o troppo affiancato a Mitroglou, non gli riesce quel lavoro di raccordo tra le linee. Ed infatti non si rende mai pericoloso. (Dall’86’ Lopez s.v.)

Mitroglou 5.5 - Si muove molto, anche per non dare punti di riferimento alla coppia Konate-Upamecano. In realtà, però, non riesce a lasciare il segno: i due difensori del Lipsia lo neutralizzano. (Dall’80’ Germain s.v.)